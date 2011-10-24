کتابخانه های مازندران با کمبود کتب دینی مواجهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران در استانداری افزود: پیشنهاد می شود به منظور افزایش کتب دینی در کتابخانه های عمومی استان، برخی درآمدهای وقفی صرف خرید این کتب شود.

وی اظهار داشت: با تقویت و توسعه فضاهای کتابخانه ای در امامزاده های مازندران، بخشی از خلاهای موجود در کتابخانه های عمومی استان رفع می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اینکه کتابخانه های عمومی استان در سال گذشته یک میلیارد و 170 میلیون تومان درآمد داشتند، تصریح کرد: میزان درآمدهای کتابخانه های استان از محل نیم درصد اعتبارات شهرداریها بالغ بر یک میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه حدود 878 میلیون تومان صرف هزینه های اداری، تاسیساتی و جاری کتابخانه های عمومی استان در سال گذشته شده است، یادآور شد: 292 میلیون تومان هزینه پرسنلی در سال گذشته از طریق کتابخانه های عمومی مازندران پرداخت شد.

امامزاده با اعلام اینکه 132 هزار جوان و نوجوان استان عضو کتابخانه های عمومی استان هستند، افزود: در ششماهه نخست امسال، مازنیها بالغ بر یک میلیون و 210 هزار کتاب را از کتابخانه های استان به امانت گرفته و یک میلیون و 570 هزار نفر برای مطالعه به کتابخانه های عمومی مازندران مراجعه کردند.

وی با بیان اینکه اساسنامه راه اندازی مجمع خیران کتابخانه ساز در کشور به تصویب رسیده است، یادآور شد: با اجرایی شدن این اساسنامه از سوی رئیس انجمن، مجمع خیران کتابخانه ساز طی دو ماه در تمامی شهرستانهای مازندران احداث می شود.

وی با اشاره به تجلیل از خادمان کتاب در هفته کتاب و کتابخوانی، گفت: سال گذشته بالغ بر 16 هزار مازندرانی در هفته کتاب به صورت رایگان به عضویت کتابخانه های عمومی مازندران درآمدند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

