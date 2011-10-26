طرح هادی بافت تاریخی روستای "انبوه" گیلان تهیه می شود

سیاوش ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مطالعات و تهیه طرح هادی این روستا با اعتباری از افزون بر 160 میلیون ریال از اعتبارات ملی و استانی از سال 86 آغاز شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه طرح بهسازی و احیای منطقه انبوه یک الگوی مناسب برای بافت‌ های با ارزش روستایی است، اظهارداشت: بهسازی بافت با ارزش روستایی می تواند نقش مهمی در جلب و جذب گردشگر داخلی و خارجی داشته باشد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان گفت: تخصیص منابع مالی مناسب در سرعت گرفتن این اقدام می تواند نقش موثری ایفا کند.

وی تاکید کرد: طرح های هادی از پروژه های است که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران روستایی تهیه و اجرا می شوند.

ذوالفقاری با بیان اینکه تهیه طرح هادی روستایی به منزله سند توسعه اقتصادی - اجتماعی روستا تلقی می شود، افزود: اجرای این طرح با انگیزه بهسازی محیط روستایی و ارتقای بهداشت، هدفمند کردن ساخت و سازها، تسهیل در عبور و مرور و ایجاد بستر توسعه همه جانبه و تسهیل در ارایه خدمات دیگر دستگاههای اجرایی کشور صورت می گیرد.

وی همچنین به اهداف اجرای طرح هادی روستایی اشاره کرد و اظهارداشت: ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی، رفاهی، هدایت و توسعه فیزیکی روستاها و ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی از جمله این اهداف است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان افزود: روستای توریستی انبوه در منطقه دیلم و کرمانج نشین عمارلوی شهرستان رودبار استان گیلان واقع شده است، در فصول بهار، تابستان، پائیز و زمستان دارای زیبایی منحصربه فردی بوده و دوستداران طبیعت را به سوی خود جلب می ‏کند.

وی ادامه داد: رودخانه پرآب شاهرود که یکی از شاخه‏ های رودخانه سفیدرود است در میان دره کنار روستا جریان دارد و حواشی آن در فصول بهار و تابستان محل مناسبی برای گذران اوقات فراغت گردشگران است.