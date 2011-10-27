۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

ذوالفقاری در گفتگو با مهر:

طرح هادی پیربازار رشت در حال اجراست

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان از اجرای طرح هادی پیربازار شهرستان رشت با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 340 میلیون ریال خبر داد.

سیاوش ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این طرح از سال 89 شروع شده است، افزود: این میزان اعتبار برای اجرای زیرسازی و آسفالت به طول 800 متر و همچنین لوله گذاری به طول 450 متر و دفع آب های سطحی هزینه می شود.

وی اظهارداشت:  تهیه طرح هادی روستایی با هدف ایجاد توسعه و تغییر در وضعیت کالبدی روستاها و ایجاد ساختار مناسب از طریق لحاظ کردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستاها صورت می گیرد. 

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان گفت: این طرح ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آینده و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تجاری، کشاورزی، تأسیسات، تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی و طرح های جامع ناحیه ای تعیین می کند.
 
 وی در ادامه ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت فیزیکی روستا و ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی را از اهداف طرح هادی روستایی عنوان کرد.
 
پیربازار در شهرستان رشت واقع شده است.
