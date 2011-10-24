۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

عبدوس در گفتگو با مهر:

کارگاه آموزشی "پایش و مونیتورینگ پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی" برگزار شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان از برگزاری کارگاه آموزشی " پایش و مونیتورینگ پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی " در استان خبر داد.

 امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف آموزش و افزایش سطح توان علمی و اطلاعات تخصصی پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی به منظور حفاظت احیای تالاب بین المللی انزلی در استان گیلان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان " پایش و مونیتورینگ فاکتورهای شیمیایی و زیستی تالاب انزلی " به مدت پنج روز کرد.

وی اظهارداشت: این کارگاه آموزشی تخصصی به عنوان یکی از فعالیت های مرتبط با بخش پایش و مونیتورینگ پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی با حمایت حفاظت محیط زیست گیلان، پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی و همکاری کارشناسان بخش پایش و مونیتورینگ پروژه، کارشناسان محیط زیست شهرستان بندرانزلی، کارشناسان بنادر و دریانوردی استان، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور و با حضور اساتید برجسته در انزلی برگزار شد.

مدیرکل محیط زیست گیلان ادامه داد: نمونه برداری، آنالیز و کنترل کیفیت آب و رسوب، نمونه برداری کیفیت و آنالیز فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون و بنتوز پایش و مونتورینگ تالاب، ارزیابی و گزارش نویسی، آنالیز و تشکیل پایگاه داده از جمله مباحث دراین کارگاه آمورشی بوده است.

