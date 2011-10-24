50 پروژه راه و ترابری در استان البرز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اصغر رضوی شامگاه یکشنبه در برنامه زنده تلویزیونی تهران بیست افزود: این 50 پروژه در زمینه راه های اصلی و فرعی و راه های روستایی اجرا می شود.

وی ادامه داد: از این 50 پروژه، 13 پروژه مربوط به راه های اصلی و فرعی در استان و 37 پروژه نیز مربوط به راه های روستایی استان است.

مدیرکل راه و ترابری استان البرز یادآور شد: در کلیه شهرستانهای استان البرز، پروژه های عمرانی راه و ترابری اجرا می شود که این پروژه ها مناسب هستند.

رضوی افزود: میانگین تردد خودرو در برخی از مناطق استان البرز بسیار بالا است که بخشی از این امر به گذشتن مسیر مواصلاتی چند استان از البرز بازمی گردد.

پنج و نیم کیلومتر از پروژه همت آماده است

این مسئول اضافه کرد: پنج و نیم کیلومتر از پروژه همت آماده است و طی بازدید وزیر قرار شد که این بخش تا آخر امسال به اتوبان تهران - کرج وصل شود.

مدیرکل راه و ترابری البرز گفت: در خصوص احداث کمربندی شمالی و جنوبی نیز با همکاری پیمانکاران وارد عمل می شویم.

بانوان البرزی در انجام فعالیتهای خودجوش بسیار فعال هستند

در ادامه نیز مدیرکل امور بانوان استانداری البرز گفت: بانوان البرزی در انجام فعالیتهای خودجوش و داوطلبان، بسیار فعال و از پیشروها هستند.

فیروزه رنجبر ادامه داد: تعداد قابل توجهی از تعاونی ها در استان البرز توسط زنان البرزی اداره می شود که این امر بسیار قابل توجه است.

این مسئول افزود: توجه به پتانسیلهای بانوان البرزی، لزوم افزایش اعتبارات بخش بانوان را بیشتر می کند.

جمعی از مدیران دستگاه های البرز به همراه استاندار، شامگاه یکشنبه در برنامه زنده تهران بیست شرکت کردند و به طرح مسائل مختلف استان پرداختند.