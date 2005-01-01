برگزاري كارگاه آموزشي درباره مسايل شهري و معماري با حضور استاد دانشگاه شفيلد انگلستان

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، پروفسور پيتر ترگنزا استاد دانشگاه شفيلد انگستان در زمينه Lighting in the city: Day and Light در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني خواهد كرد. اين سخنراني 23 دي ماه برگزار مي شود
همچنين اين استاد دانشگاه شفيلد 28 دي ماه در زمينه Research in Architecture براي دانشجويان دكتراي معماري و شهرسازي سخنراني خواهد كرد.
كارگاه آموزشي Daylighting Design in Architecture از ديگر برنامه هايي است كه در طول اقامت پروفسور پيتر ترگنزا برگزار مي شود. اين كارگاه آموزشي 26 دي در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهد شد .
