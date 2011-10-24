واژگونی خودرو در محور ایرانشهر - زابلی 7 کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر یکشنبه در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی خودرو واقع در محور اصلی ایرانشهر به زابلی ماموران جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

ماموران در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودرو پژو به همراه شش سرنشین که در مسیر زابلی به ایرانشهر در حال حرکت بوده به علت نامعلومی از جاده منحرف و واژگون شده است.

در این حادثه یک نفر از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات وارده فوت کرد و مصدومین دیگر این حادثه نیز توسط خودروهای عبوری به بیمارستان ایرانشهر منتقل شدند.