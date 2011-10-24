انتخابات خانه مطبوعات اردبیل در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته دوره هیئت مدیره فعلی خانه مطبوعات استان به اتمام رسیده بود که با تمدید یک ساله این دوره توسط اداره ارشاد برگزار مجمع انتخاباتی خانه مطبوعات به سال 90 موکول شد؛ اما در آستانه برگزاری این انتخابات در اواخر مهرماه جاری، مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل در گفتگوی رسانه ای که با مانور گسترده ای همراه بود، انتخابات خانه مطبوعات را غیرقانونی عنوان کرد و با معرفی هیئت موسس جدید خانه مطبوعات که چهار نفر آن از یکی از خبرگزاریهای دولتی است، برگزاری انتخابات را تنها با تائید این دستگاه دولتی معتبر دانست.

مدیر کل ارشاد اسلامی در اظهارات خود با غیر قانونی خواندن مجمع عمومی تشکیل شده توسط این خانه، اضافه کرده بود که این مجمع بدون تایید ارشاد اسلامی صورت گرفته و هرگونه فعالیت از سوی خانه مطبوعات و اعضا سابق آن فاقد اعتبار قانونی است و به هیچ عنوان هیئت مدیره فعلی حق برگزاری انتخابات را ندارد و باید منتظر ابلاغ اساسنامه جدید باشن تا این انتخابات با شکل قانونی انجام شود.

منصور شرفی معتقد است که با انتخاب اعضا هیئت موسس و همچنین ثبت نام قانونی از نامزدهای انتخابات، خانه مطبوعات سر و سامان گرفته و قادر خواهد بود به شکل قانونی فعالیت خود را برنامه ریزی کند.

در عین حال این مسئول با خودداری از گفتگو با خبرنگار مهر تنها به این جمله کوتاه بسنده کرد که اساسنامه جدید در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تدوین شده و احتمالا طی روزهای آینده به استانها ارسال و ابلاغ می شود و طبق آن اساسنامه انتخابات خانه برگزار خواهد شد.

این در حالی است که تمامی اعضا هیئت مدیره فعلی خانه مطبوعات اردبیل برخلاف مدیرکل ارشاد استان چنین حرکتی را خارج از ضوابط اساسنامه خانه مطبوعات کشور دانسته و اذعان کردند که دستگاه دولتی نمی تواند برای تشکل صنفی سرپرست یا هیئت موسس انتخاب کرده و برگزاری انتخابات را به عهده بگیرد.

خانه مطبوعات یک تشکل صنفی غیردولتی است/بازی سیاسی در آستانه انتخابات مجلس

در این خصوص رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان و بازرس خانه مطبوعات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری انتخابات خانه مطبوعات را ضروری دانست و گفت: سال گذشته دوره هیئت مدیره خانه مطبوعات براساس قانون جاری به مدت یک سال تمدید شد و هم اکنون با اتمام این مدت باید خانه مطبوعات انتخابات را برگزار و حق انتخاب را به خبرنگاران، سردبیران و مدیران مسئول نشریات محلی بسپارد، چراکه خانه مطبوعات یک تشکل صنفی و نه دولتی است، بنابراین اداره ارشاد تنها حق نظارت بر انتخابات را داشته و نباید دخالتی صورت دهد.

صفر جعفرزاده همکاری ارشاد استان را طی سالهای گذشته با خانه مطبوعات مثبت ارزیابی کرد و افزود: اداره ارشاد طی این مدت در تخصیص اعتبار به خانه مطبوعات همکاریهای خوبی داشته اما نباید در آستانه انتخابات مجلس نهم، مسیر انتخابات خانه مطبوعات به سوی افراد خاص با گرایشهای سیاسی منحرف شود، بلکه باید با تلاش خود انتخابات خانه را در یک فضای صمیمی و با همدلی برگزار و هیئت رئیسه جدید خانه را انتخاب کنیم.

عضو دیگر هیئت رئیسه خانه مطبوعات برگزاری انتخابات خانه مطبوعات را از وظایف این تشکل دانست و اظهار داشت: طبق اساسنامه برگزاری مجمع انتخاباتی بر عهده خانه مطبوعات بوده و هیچ نهاد دولتی نباید در این کار صنفی دخالت کند.

فعالیت خانه مطبوعات اردبیل قانونی است

شهامت هدایت با تاکید بر قانونی بودن تمام فعالیتهای خانه یادآور شد: وقتی اداره ارشاد نماینده خود را برای حضور در مجمع عمومی خانه مطبوعات که اخیرا برگزار شد، کتبا معرفی کرده دلیل بر قانونی بودن این تشکل صنفی است.

وی تاکید کرد: اگر فعالیت خانه مطبوعات غیر قانونی است چرا اداره ارشاد نماینده خود را برای برگزاری مجمع عمومی این تشکل معرفی کرد؟ و یا چرا با برگزاری جشنواره مطبوعات استانی و کلاسهای آموزشی موافقت کرده است؟

هدایت با بیان اینکه هیچ دستگاه دولتی نمی تواند برای برای تشکلهای غیردولتی سرپرست تعیین کند، تصریح کرد: در قانون اآمده تا زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه انجام تمام امور به عهده هیئت موسس بوده و هیچ نهاد دولتی نمی تواند برای تشکل غیر دولتی تصمیم گیری کرده و برای آن سرپرست تعیین کند و اگر قرار بر تعیین سرپرست برای اجرای مراحل انتخابات باشد، این کار باید توسط مجمع عمومی خانه انجام شود.

وی دخالت اداره ارشاد در برگزاری انتخابات خانه مطبوعات را غیرقانونی خواند و ابراز داشت: طبق تبصره موجود در ماده 22 اساسنامه خانه مطبوعات، اداره ارشاد تنها در صورت به وجود آمدن مشکلاتی نظیر انحلال خانه مطبوعات یا مشکلات قضایی می تواند اقدام به برگزاری مجمع عمومی کند.

ضعف مدیریت خانه مطبوعات مهمترین عامل دخالت

به عقیده برخی از فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی استان، ضعف هیئت مدیره فعلی خانه مطبوعات مهمترین عامل بروز چنین مشکلاتی است و هیئت مدیره فعلی با انجام کارهای غیر ضروری از فعالیتهای تاثیرگذار صنفی غافل مانده و چنین عملکردی باعث شده در مقابل فشارهای خارج صنفی کم بیاورد.

مدیر مسئول هفته نامه "صدای اردبیل" با انتقاد شدید از خانه مطبوعات به دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی در سه سال گذشته اظهار داشت: خانه مطبوعات در سه سال گذشته هیچ مجمع عمومی برگزار نکرده، بنابراین اقدام به برگزاری مجمع عمومی در آستانه انتخابات خانه، به دلیل عدم امیدواری خبرنگاران به این تشکل بی نتیجه مانده و دخالت دیگران را به همراه داشته است.

محمد صادق اصغری که با مهر گفتگو می کرد، با بیان اینکه تعیین سرپرست خانه توسط ارشاد می تواند تنش زا باشد، عنوان کرد: اداره ارشاد باید فرصت لازم را برای حل و فصل مشکلات به اصحاب رسانه بدهد، چراکه اگر سرپرستی توسط اداره ارشاد برای خانه مطبوعات انتخاب شود و اصحاب رسانه این سرپرست را قبول نکند، ممکن است مشکلاتی به مراتب بیشتر از مشکلات فعلی به وجود بیاید.

نباید اجازه بهانه گیری به ارشاد داده شود

وی با بیان اینکه در صورت تخلف در هر تشکل صنفی دستگاه های مربوطه می تواند وارد میدان شوند، بیان داشت: در مشکلات به وجود آمده به نظر می رسد خانه مطبوعات تخلفی برای ورود اداره ارشاد به انتخابات خانه مطبوعات انجام نداده باشد.

به گفته این فعال رسانه ای استان اردبیل برگزاری انتخابات خانه مطبوعات به دلایلی دیر شده، اما این بهانه ای نمی شود که اداره ارشاد وارد بحثهایی مانند برگزاری انتخابات خانه یا تعیین هیئت موسس شود.

وی با انتقاد مجدد از خانه مطبوعات اضافه کرد: خانه مطبوعات در راستای آزادی فعالیت مطبوعات، نهادینه کردن آزادی بیان، استیفای حقوق صنفی شکل گرفته ولی از زمان شکل گیری این تشکل هیئت مدیره های انتخاب شده عکس العملهای لازم را در مواقع ضروری انجام نداده اند.

اصغری شیوه برگزاری مجامع سالانه و انتخاباتی را نشانه ای از آزادی فعالیت مطبوعاتی دانست و گفت: آزادی فعالیت مطبوعاتی مستلزم عدم دخالت مدیران دولتی از جمله اداره ارشاد و استانداری است و این تمرینی برای نهادینه کردن دموکراسی در جامعه است.

ارشاد نباید وارد بازیهای کوچک شود

در عین حال اعضا هیئت مدیریه خانه مطبوعات استان اردبیل با تاکید بر قانونی بودن فعالیتهای این نهاد غیردولتی، امضا تفاهم نامه های مالی و اداری بین اداره ارشاد و خانه مطبوعات، پیوستن دو نفر با تاکید مدیر کل ارشاد به جمع هیئت مدیره این تشکل، امضا صورت جلسه دو مجمع برگزار شده توسط نمایندگان ارشاد و... را از جمله دلایل قانونی بودن فعالیتهای خانه مطبوعات عنوان کردند.

نشریات اردبیل مخاطب ندارند

آنها معتقدند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نباید وارد بازیهای کوچک شده و باید کارهای کوچک را به زیر مجموعه های خود بسپارد و خود ناظر بر اجرای آن باشد، نه اینکه با تحت فشار قرار گرفتن یک تشکل صنفی و غیردولتی موجب تنش شود.

گفتنی است طبق ماده 22 اساسنامه خانه مطبوعات که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به آن پایبند و استناد دارد، پس از انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره در صورتی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره قبلی تا انتخابات جدید کماکان به وظایف خود عمل کرده و مسئولیت اداره خانه را بر عهده خواهد داشت.

باز هم انتخابات خانه مطبوعات به تعویق افتاد

بر این اساس در دومین مجمع عمومی خانه مطبوعات که چندی پیش برگزار شد، هیئت مدیره قبلی خانه با توافق اعضا خود زمان برگزاری انتخابات خانه مطبوعات را به اواخر مهر ماه موکول کرد، اما با وجود اتمام این زمان انتخابات خانه به دلیل مشکلات به وجود آمده بین این تشکل صنفی و ارشاد اسلامی استان و در پی اعلام غیر قانونی بودن انتخابات توسط مدیر کل این مجموعه، انتخابات برگزار نشد تا تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران استان به حالت نیمه تعلیق فرو رود.

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به گزارش خبرنگار مهر تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران استان که طبق ماده 2 اساسنامه خانه مطبوعات وظایف مختلفی نظیر حل مشکلات صنفی اعضا، ارتباط و توسعه همکاری بین خانه و سازمانها، ایجاد سازکارهای لازم جهت ارتقا روزنامه خوانی و ... را بر عهده دارد، هم اکنون به دلایلی در برگزاری انتخابات دچار مشکل شده و هیئت مدیره فعلی خانه مطبوعات نیز با دورکاری و بی توجهی به مسایل صنفی در مقابل فشارهای بیرونی عکس العمل مناسبی نشان نمی دهند تا خبرنگاران این استان که بیش از 200 خبرنگار، روزنامه نگار، نویسنده و... می را شامل می شود، در بلاتکلیفی به سر برده و نظاره گر به نفس افتادن تنها تشکل صنفی خود باشند.

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گزارش: توحید مهدوی

عکس: وحید مقدم

