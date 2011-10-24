کاروانهای غدیر در خوزستان حرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شاهوار‌پور شامگاه یکشنبه در نشست هماهنگی دهه ولایت در محل تالار شهید رجایی استانداری در خصوص برگزاری برنامه های گوناگون در عید غدیر اظهار کرد: تامین امنیت و تدارکات مراسم های ویژه این عید باشکوه در سراسر استان و بررسی اقدامات توطئه افکنان در مناطق محروم اهواز از جمله برنامه های سپاه استان خوزستان است.

وی از فعالیت مجموعه سپاه و پایگاه های بسیج در ۱۹ نقطه استانها خبر داد و گفت: خطبه غدیر از جمله برنامه های ویژه سپاه ولی عصر (عج) در دهه ولایت است که با حضور مبلغان از استان و خارج از استان برگزار خواهد شد.



شاهوار‌پور ادامه داد: همچنین حرکت نمادین کاروانهایی با نام غدیر در شهرستانهای ماهشهر، ‌گتوند، سوسنگرد،‌ حمیدیه، خرمشهر، هویزه و کوت عبدالله برنامه ریزی شده است که در پایان این حرمت خطبه غدیر قرائت خواهد شد.



این نشست با موضوع ارزیابی جایگاه امامت و ولایت بین مردم خوزستان، بررسی حضور مستبصران در عید غدیر، تاثیر این عید در خنثی سازی توطئه های دشمن، ارزیابی استقبال مردم از این عید باشکوه و پی گیری مسائل مرتبط با عید غدیر برپا شد که حاضران در این مجلس به برنامه های نهاد متبوع خود نسبت به برگزاری هرچه باشکوه تر عید غدیر در سراسر استان پرداختند.