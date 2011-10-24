اظهار نگرانی از وضعیت مسکن مهر تبریز/ سرعت خدمات پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح ظهر یکشنبه در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه مسکن مهر سهند به خبرنگاران گفت: چهار هزار و 163 واحد مسکن مهر شهر جدید سهند در فاز نخست آن افتتاح شد که دارای امکانات مناسب رفاهی، خدماتی و آموزشی هستند اما آنچه نگرانی ها را افزایش داده سرعت پائین فعالیت دستگاه های خدمت رسان در فازهای دوم و سوم مسکن مهر این شهر جدید است.

وی بیان اینکه هم اکنون 35 هزار واحد مسکن مهر دیگر در فازهای دوم و سوم شهر جدید سهند در دست ساخت است،‌ افزود: عملیات ساخت و ساز این واحدها به سرعت در حال انجام است اما دستگاه های خدمت رسان همگام با این سرعت فعالیت ندارند.

فرماندار اسکو اضافه کرد: مطابق وعده مسئولان ارشد آذربایجان شرقی، تا پایان امسال 16 هزار واحد مسکن مهر در سطح این استان که تعداد قابل توجهی از آنها در شهر جدید سهند است افتتاح خواهد شد و لذا ضرورت دارد دستگاه های خدمت رسان نسبت به انجام وظایف محوله بیش از گذشته احساس مسئولیت کنند.

وی همچنین از برگزاری جشنی تحت عنوان "جشن مهرآوران" در آینده نزدیک در شهرستان اسکو خبر داد و افزود: در جریان برگزاری این جشن از دستگاه های مسئول،‌ انبوه سازان و همچنین ساکنان مسکن مهر شهر جدید سهند تجلیل خواهد شد.

فاتح، گفت: مصادف با نخستین روز تصدی مسئولیتم در فرمانداری اسکو در 25 ماه قبل ساخت واحدهای مسکونی مهر در سایت 54هکتاری شهر جدید سهند آغاز شد که با همت مثال زدنی مسئولان محلی و استانی و نیز رفع مسایل مربوط به ادعای معارضین، مدتی قبل چهار هزار و 163 واحد ساخته شده در آن سایت به دست رئیس جمهور مورد افتتاح قرار گرفت.

به گفته وی،‌ هم اکنون در این سایت شهر جدید سهند دو مدرسه با ظرفیت 600 دانش آموز فعالیت دارد که کار احداث دو مدرسه دیگر تا سه ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: مدارس شهر جدید سهند نخستین مدارس آذربایجان شرقی هستند که شاخص های استاندارد در ساخت و بهره برداری را به طور کامل رعایت کرده اند و مدیرت شهرستان اسکو از عملکرد اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی به همین منظور قدردان است.

در این بازدید، شماری از خبرنگاران رسانه های سراسری و محلی آذربایجان شرقی ضمن بازدید از واحدهای ساخته شده در فاز نخست شهر جدید سهند، ‌از واحدهای در دست ساخت این شهر جدید در فازهای دوم و سوم نیز دیدن کردند.

خبرنگاران در این بازدید ضمن گفتگو با ساکنان واحدهای مسکن مهر شهر جدید سهند، در یکی از مدارس این شهر جدید نیز حضور یافته و پای صحبت های صمیمی و صادقانه دانش آموزان و پرسنل این واحد آموزشی نشستند.

در این بازدیدها،‌ یونس فاتح که آخرین روز کاری خود در فرمانداری اسکو را تجربه می کند نیز حضور داشت.

فاتح، پنجشنبه هفته گذشته به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی معرفی شد و هم اکنون مراسم تودیع او در فرمانداری اسکو در حال برگزاری است