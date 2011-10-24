کریم قنبری در گفتگو با خبرنگار، در مورد وضعیت تیمش برابر دیدار با فولاد ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان سپاهان در شرایط بسیار خوبی قرار داشته و انگیزه بالایی برای این دیدار دارند، گرچه بازی در اهواز برگزار می‌شود اما برای رسیدن به پیروزی در این مسابقه به میدان خواهیم رفت.

وی با بیان اینکه تیم سپاهان برای نخستین مرتبه در رقابت‌های جام حذفی باید اولین دیدارش در این جام را برابر یک تیم لیگ برتری آنهم در زمین حریف برگزار کند، اضافه کرد: رویارویی سپاهان و فولاد خوزستان در این مرحله یک بدشانسی بزرگ است زیرا هر دو تیم مدعی قهرمانی در این مسابقات هستند و در پایان این بازی یک تیم باید با جام قهرمانی وداع کند.

سرمربی موقت تیم فوتبال سپاهان افزود: تیم‌هایی که در لیگ برتر نتیجه دلخواه را کسب نکرده‌اند، با انگیزه بیشتری در این جام شرکت می‌کنند. فولاد هم در هفته‌های اخیر در لیگ نتوانسته به نتایج مدنظرش دست یابد و همین مسئله کار ما را سخت‌تر خواهد کرد. البته بازیکنان ما هم انگیزه بالایی دارند و قطعا به فکر ارائه یک بازی زیبا و کسب موفقیت در اهواز هستند.

قنبری با بیان اینکه تیم ما در این دوره از مسابقات هم به فکر رسیدن به قهرمانی است، گرچه در 3 سال گذشته نتوانسته است به این عنوان دست یابد، خاطرنشان کرد: وقتی تیمی به فکر قهرمانی است، نباید به نام حریفان فکر کند، بلکه باید در زمین مسابقه با قدرت به میدان رفته و برای رسیدن به موفقیت تلاش مضاعفی انجام دهد.

وی در مورد اینکه سرمربی تیم فوتبال سپاهان چه زمانی مشخص می‌‎شود، تاکید کرد: وظیفه‌ام کار درون زمین است و با تمرکز کامل تمرینات تیم را برای رسیدن به موفقیت پیگیری می‌کنم. وظیفه انتخاب سرمربی هم برعهده آقای رحیمی و مدیران باشگاه است و قطعا آنها بهترین تصمیم را خواهند گرفت.

سرمربی موقت تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پایان در پاسخ به این سوال که پیروزی برابر فولاد می‌تواند زمینه‌ساز قطعی شدن حکم سرمربیگری شما در تیم سپاهان باشد؟، گفت: من به این مسائل فکر نمی‌کنم و تنها برایم موفقیت سپاهان مهم است زیرا این تیم را دوست دارم و آرزویم دیدن موفقیت‌های آن است.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در چارچوب مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا سه‌‍شنبه با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می‌شود.