گفتمان ولایت در گناباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی که یکشنبه شب در محل اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد، برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع ولایت، برگزاری جشن فارغ التحصیلی، برگزاری کرسی آزاد اندیشی و برگزاری اردوهای داخل شهرستان را از برنامه های دهه ولایت برشمرد.

فاطمی از برگزار نمایشگاه هنرهای تجسمی و نمایشگاه کتاب قربان تا غدیر در این دهه خبر داد و افزود: مراسم شب شعر غدیر و اجرای برنامه های متنوع توسط دو موسسه هنری انجام می شود.

وی افزود: برگزاری جشن در کانونهای فرهنگی هنری مساجد، سرکشی از خانواده های سادات هنرمند از برنامه های گرامیداشت دهه ولایت است.

گفتنی است، چراغانی سطح شهر و میادین، نصب بنر و پرده، اجرای برنامه های داخلی و قرار دادن بیلبورد سطح شهرستان در مناسبتهای مذهبی به اعضای ستاد ساماندهی از دیگر مصوبات جلسه بود.

همچنین مصوب شد شورای فرهنگی با محوریت دهه ولایت تشکیل و واقعه غدیر خم در روز عید بازسازی شود.