به گزارش خبرگزاری مهر، دوبله اردوی مجموعه انیمیشن گرافیکی "قصههای ماندگار" از تولیدات مرکز صبا، با مدیریت دوبلاژ فرزاد مشعوف و در 144 قسمت 10 دقیقهای از مرداد ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان آبان ماه آماده نمایش است.
این مجموعه انیمیشن گرافیکی که پیش از این از شبکه دو سیما روی آنتن رفته بود، مشتمل بر قصههای مذهبی با نثری عامه پسند برای مخاطب عام است که به روایت داستانها و حکایتهایی از پیامبران اولوالعزم، پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین و یاران و اصحاب آن حضرت (ص) میپردازد.
در دوبله مجموعه انیمیشن گرافیکی قصههای ماندگار، زهرا زیدی روایت حکایات را برعهده دارد، مصطفی زیدی متون آن را از فارسی به اردو ترجمه کرده و بهروز کاشی ساز صداگذاری و میکس آن را به انجام رسانده است.
"قصههای ماندگار" در سه اپیزود کلی قصههای مذهبی، قصههای ادبی و قصههای جنگی تولید شده است. در حال حاضر قصههای مذهبی این مجموعه به زبانهای فرانسوی و آذری دوبله شده و قصههای ادبی آن نیز در حال ترجمه به زبان فرانسوی است.
نظر شما