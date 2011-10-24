خروج آمریکا از عراق و تلاش برای لاپوشانی ضعف استراتژیک واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا اعلام کرد که نیروهای خود را تا پایان امسال از عراق خارج خواهد کرد. این اقدام آمریکا پس از آن صورت می گیرد که دولت عراق از اعطای مصونیت به نیروها و سربازان آمریکایی خودداری کرد.

گرچه خروج نیروهای آمریکایی از عراق از سوی تحلیلگران بعنوان یک ضعف استراتژیک برای دستگاه نظامی این کشور تلقی می شود، اما مقام های آمریکایی بر آن هستند تا با هشدار به تهران مبنی بر عدم دخالت درعراق پس از خروج از این کشور توجهات را منحرف کنند.

در همین رابطه هیلاری کلینتون وزیر خارجه و لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در این مسیر پیش دستی کرده و به ایران هشدار دادند که از خلاء حاکم بر عراق پس از خروج ارتش آمریکا استفاده نکند.

کلینتون در این باره می گوید: خوب من فکر می کنم که ایران باید به منطقه نگاه کند. ممکن است که ما عراق را ترک کنیم اما در دیگر نقاط خاورمیانه پایگاه هایی داریم. ما تاسیسات آموزشی و پشتیبانی در دیگر مناطق داریم و شما می دانید که آمریکا در منطقه حاضر است.

اتهامات علیه ایران تنها به کلینتون ختم نمی شود و وزیر دفاع آمریکا نیز در اقدامی انحرافی نسبت به آنچه که وی از آن به "دخالت ایران درعراق پس از خروج آمریکا" یاد کرد هشدار می دهد اما در عین حال سعی دارد تا توپ را به زمین عراق بیندازد.

لئون پانتا ادعا می کند: عراق قادر خواهد بود تا با شبه نظامیان مورد حمایت ایران مقابله کند.

گرچه آنچه که در محافل سیاسی امروز مطرح است خروج نیروهای آمریکایی از عراق است اما مقام های آمریکایی در تلاش هستند تا به جای بررسی ابعاد این تقریباً شکست استراتژیک به تهدیدات بیرونی این کشور تمرکز کنند.

همچنین این مقام ها در زمانی که مجبور هستند به منتقدین درباره این خروج پاسخ دهند آن را به گردن دولت قبلی می اندازند.

هیلاری کلینتون می گوید: مسئله خروج نیروهای آمریکایی از عراق به دوره جرج بوش رئیس جمهوری سابق باز می گردد و درباره احتمال گرفتار شدن عراق در هرج و مرج می گوید: صادقانه بگویم من فکر می کنم که این مسائل زمانی که دولت بوش با خروج نیروها تا پایان امسال موافقت کرد مطرح می شد.