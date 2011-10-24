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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

بناکار:

بازیکنانم مزد زحمات خود را گرفتند

بازیکنانم مزد زحمات خود را گرفتند

مشهد - خبرگزاری مهر: مربی تیم والیبال شهرداری تبریز پس از پیروزی خارج از خانه تیمش مقابل مشهدالرضا گفت: با توجه به اینکه دو تیم برای برد به زمین مسابقه آمده بودند، بازی خوبی انجام شد اما سرانجام بازیکنانم مزد زحمات خود را گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل بناکار یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کادر فنی ما شناخت نسبتا خوبی از تیم حریف داشت و البته بازی قبلی این تیم مقابل سایپا را نیز آنالیز کرده بودیم.

وی در خصوص حاشیه های لحظات پایانی این مسابقه نیز گفت: هواداران و تماشاگران والیبال باید بدانند که یک روی سکه برد است و روی دیگر آن باخت و همه باید تحمل شکست را داشته باشند.

بناکار اظهار داشت: ما اولین سال حضور در لیگ برتر را تجربه می کنیم و امیدوارم همان طور که از زیر گروه قهرمان شدیم و در لیگ یک نیز موفق بودیم، بتوانیم در لیگ برتر نیز در رتبه های بالای جدول قرار بگیریم.

کد مطلب 1441665

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