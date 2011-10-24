بازیکنانم مزد زحمات خود را گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، عادل بناکار یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کادر فنی ما شناخت نسبتا خوبی از تیم حریف داشت و البته بازی قبلی این تیم مقابل سایپا را نیز آنالیز کرده بودیم.

وی در خصوص حاشیه های لحظات پایانی این مسابقه نیز گفت: هواداران و تماشاگران والیبال باید بدانند که یک روی سکه برد است و روی دیگر آن باخت و همه باید تحمل شکست را داشته باشند.

بناکار اظهار داشت: ما اولین سال حضور در لیگ برتر را تجربه می کنیم و امیدوارم همان طور که از زیر گروه قهرمان شدیم و در لیگ یک نیز موفق بودیم، بتوانیم در لیگ برتر نیز در رتبه های بالای جدول قرار بگیریم.