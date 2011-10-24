پارلمان عراق هرگز با مصونیت نظامیان آمریکایی موافقت نخواهد کرد

جلیله الساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت حضور نظامیان آمریکا درعراق پس از پایان سال 2011 گفت: پیش از توافق رهبران سیاسی عراق درباره تمدید توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن بسیاری از احزاب عراقی از جمله جریان صدر و ائتلاف اتحاد ملی با حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از سال 2011 مخالف بوده و هستند.

وی افزود: در این میان فهرست العراقیه رای ممتنع داشت و بیشتر احزاب کرد موافق حضور نظامیان آمریکایی در عراق هستند.

الساعدی تصریح کرد: مقامات آمریکا از نوع توافق عراق با حضور نظامیان آمریکایی ناخرسند هستند و تلاش می کنند در رایزنی های خود با مقامات عراقی و سفرهای مکرر به این کشور مسئولان عراقی را به پذیرش اعطای مصونیت قضایی به نظامیان خود قانع کنند.

وی در ادامه گفت: پارلمان عراق علیرغم تمامی فشارهای آمریکایی هرگز با اعطای مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی موافقت نخواهد کرد چرا که پارلمان نماینده ملت عراق است و مردم با هرگونه امتیازی به نظامیان آمریکایی مخالف هستند.

نماینده پارلمان عراق از تعداد دقیق نظامیان آمریکایی در عراق پس از سال 2011 اظهار بی اطلاعی کرد و به این نکته اشاره کرد که خبرهای غیر رسمی حاکی از آن است که واشنگتن به بهانه های مختلف همچون حمایت از کارمندان سفارت خود در بغداد برای ابقای 16 هزار نظامی در عراق تلاش می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره روابط ایران و عراق اظهار داشت: ملت عراق همواره حامی انقلاب اسلامی ایران بوده است. روابط ما تنها محدود به اصل حسن همجواری و منافع مشترک نیست بلکه این روابط نشات گرفته از تاریخ مشترک 2 کشور است که این تاریخ اقتضا می کند روابط خاص و ویژه ای میان طرفین حکمفرما باشد.

مصاحبه: سمیه خمارباقی