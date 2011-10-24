گزارش مهر از نشست خبری نمایشگاه مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها عصر امروز یکشنبه یکم آبان با حضور محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در محل سرای روزنامه‌نگاران ایران برگزار شد.

محمدزاده در این نشست از آغاز فعالیت این نمایشگاه در ساعت 11 روز سه شنبه سوم آبان خبر داد و گفت: هجدهمین دوره این نمایشگاه تا 10 آبان با برگزاری برنامه‌های متنوع ادامه خواهد یافت.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به تفاوت این دوره از نمایشگاه با دوره قبل گفت: مهم‌ترین تفاوت جدایی نمایشگاه از جشنواره مطبوعات است؛ ما با مشورت‌های متعددی که با اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که این دو رویداد فرهنگی باید از هم جدا شوند.

به گفته وی، فعالیت‌های مربوط به نمایشگاه در طول 3 ماه گذشته با همفکری اعضای شورای سیاستگذاری متشکل از 15 نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها، استادان روزنامه‌نگاری و مدیران اجرایی حوزه مطبوعات پیگیری شده است.

محمدزاده افزود: سال گذشته 481 غرفه فعال در نمایشگاه مطبوعات داشتیم که این تعداد امسال بالغ بر 600 غرفه است.

وی تأکید کرد که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تا جایی که مقدور بوده تلاش کرده به همه تقاضاها برای اختصاص غرفه در نمایشگاه امسال پاسخ مثبت دهد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه از اجرای 15 برنامه جنبی در نمایشگاه امسال خبر داد که برخی از آنها که در سرای روزنامه‌نگاران ایران برگزار می‌شود، به قرار زیر است: رونمایی از کتاب فهرست آماری نشریات کشور در سال 90، کتاب شماره اول نشریات سال‌های 87 و 89، کتاب روی جلد مطبوعات سراسر کشور، کتاب بررسی شاخص‌های آماری نشریات کشور، کتاب اطلس فراوانی نشریات کشور و اطلس نشریات مهم و تأثیرگذار جهان.

رئیس هجدهمین نمایشگاه مطبوعات همچنین از تخصیص فضایی ویژه در مرکز شبستان مصلای امام خمینی (ره) برای معرفی شهدای عرصه رسانه خبر داد.

وی گفت: در نمایشگاه امسال منتخبی از بهترین عکس‌ها و کاریکاتورهای سال‌های گذشته به نمایش درخواهد آمد. در نمایشگاه امسال همچنین اولین‌های مطبوعات کشور، شامل اولین نشریات سیاسی، ورزشی، تخصصی و قس علیهذا معرفی خواهند شد. علاوه بر این نمایشگاه عکس پیشگامان مطبوعات کشور به انضمام مشخصاتشان و نمایشگاهی از دیرپایان و دیرسالان مطبوعات کشور برپا خواهد شد.

به گفته محمدزاده در نمایشگاه امسال همچنین موزه مطبوعات کشور با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم دایر خواهد شد. علاوه بر آن امسال برترین کتاب حوزه مطبوعات معرفی و طی مراسمی از نویسنده آن تقدیر خواهد شد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره حضور «فرید ذکریا» از سردبیران شبکه خبری سی ان ان در ایران گفت: آقای ذکریا برای مصاحبه با رئیس جمهور کشورمان، درخواست حضور در ایران را داده بود که اداره‌کل رسانه‌های خارجی با این درخواست موافقت کرد. او مصاحبه‌اش را انجام داد و برنامه دیگری در ایران نداشت و بر اساس آخرین اطلاعی که من دارم، از ایران خارج شده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره چیدمان غرفه‌های نمایشگاه امسال گفت: تلاش کرده‌ایم کسی بیرون از نمایشگاه نماند و دیشب هم که از مصلی بازدید کردم، ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کردیم و امروز هم بار دیگر بازدید خواهیم کرد و اگر فضایی وجود داشته باشد، به متقاضیان اختصاص خواهد یافت.

محمدزاده همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره وضعیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، از ثبت نام 200 پایگاه اطلاع‌رسانی در سامانه مربوطه در وزارت ارشاد خبر داد و با اشاره به تصویب اصلاحیه‌ای بر آئین‌نامه مطبوعات کشور افزود: بر اساس این مصوبه، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و خبرگزاری‌ها هم جزو مطبوعات به حساب آمده‌اند و به زودی عنوان آئین‌نامه مطبوعات به آئین‌نامه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تغییر خواهد یافت.