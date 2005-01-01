پاول : سال 2005 مي تواند سال خوبي براي همه باشد!

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، كالين پاول وزير امورخارجه مستعفي آمريكا درمراسم جشن سنتي سال نوميلادي كه هرساله در "تايمز سكوير" نيويورك برگزارمي شود درحالي كه دركنارمايكل بلومبرگ شهردار نيويورك ايستاده بود به خبرنگاران گفت: سال 2005 ميلادي مي تواند براي همه سال خوبي باشد .

وي افزود:همانطوري كه زنان و مردان افغانستان با شجاعت رهبرشان را يك بار ديگرانتخاب كردند شهروندان عراقي هم خواهند توانست چنين كاري را انجام دهند.

كالين پاول با اشاره مساله فلسطين گفت: اسراييليها و فلسطينيها فرصت براي دستيابي به صلح را درپيش رو دارند و مي توانند از اين فرصت استفاده كنند.



وي ادامه داد: آمريكا تمام تلاش خود را براي كمك و امداد رسني به قربانيان زلزله اخيردركشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا بكارخواهد بست همانطوري كه ما به تلاش هاي خود براي مبارزه با بيماري مهلك ايدزهمچنان ادامه مي دهيم .

وزير امور خارجه آمريكا كه تا چند هفته ديگر از سمت خود كناره گيري خواهد كرد نسبت به امضاي قرار داد صلح سودان كه راه را به سوي دستيابي به آشتي ملي درجنوب سودان هموار مي سازد ابراز اميدواري كرد و گفت : اميدوارم اين قرار داد منجر به حل مناقشه و جلوگيري از خون ريزي شود.

اين وزيرامورخارجه آمريكا كه درشهرنيويورك متولد شده است درعين حال ياد آورشد: من فكر مي كنم كه شهروندان ما براين باورند كه نظاميان وديپلماتهاي اين كشور درعراق، افغانستان وسراسرجهان براي كشورشان خدمت مي كنند.