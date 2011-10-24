بانوان البرزی در فعالیتهای داوطلبانه پیشگامند

به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه رنجبر شامگاه یکشنبه در برنامه زنده تلویزیونی تهران بیست گفت: پیشگام بودن زنان استان البرز در کارهای خودجوش و داوطلبانه شاخص ترین ویژگی بانوان این استان است.

وی افزود: 26 موسسه از 36 موسسه فرهنگی ای که به صورت خودجوش در این استان فعالیت دارند را زنان اداره می کنند و این امر دلیل خوبی بر این مدعا است.

رنجبر ادامه داد: در حال حاضر 50 هزار نفر از زنان ورزشکار استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند که درصدد افزایش این تعداد و ارائه خدمات به کلیه ورزشکاران هستیم.

دفتر امور بانوان استانداریها ردیف اعتبار ندارد

مدیرکل امور بانوان استانداری البرز همچنین مهمترین دغدغه این نهاد را کمبود اعتبار عنوان کرد و گفت: متاسفانه برای این دفتر هیچ ردیف اعتباری تعریف نشده است و این موضوعی نیست که فقط مربوط به استان البرز باشد.

این مسئول افزود: به همین دلیل است که بسیاری از برنامه هایی که دارای اثر گذاری سازنده است به نتیجه نمی رسند.

رنجبر بیان داشت: چنانچه به مدد مدیران و مسئولان ارشد نظام این مشکل حل شود و برای دفتر امور بانوان در استانداریها ردیف اعتباری مجزایی در نظر گرفته شود دست ما برای اجرای طرحها باز می شود.

وی تاکید کرد: این موضوع با توجه به جمعیت بزرگ بانوان کشور اهمیت فراوانی دارد و شایسته است توجه ای ویژه به این مورد مبذول شود.