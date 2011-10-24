برگزاری ویژه برنامه های هفته بسیج توسط شهرداری شهریار

هادی فسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به اهمیت هفته بسیج و بیان واقعیتها و رشادتهای جوانان بی ادعا در دفاع از خاک و ناموس و اعتقادات برآن هستیم تا با برگزاری برنامه های مختلف در هفته بسیج گام کوچکی در این راستا برداریم.

فرمانده بسیج شهرداری شهریار همایش بزرگ بسیجیان باعنوان "یاران امام" تقدیر و تجلیل از خانواده های معظم شهدا را مهمترین برنامه ها برشمرد و بیان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی و همچنین مسابقات فرهنگی، ارسال پیامک و دیدار با بسیجیان نمونه را از دیگر فعالیتهای این پایگاه اعلام کرد.

وی در پایان فضاسازی و تبلیغات شهر، بازدید از خانواده معظم شهدا و ایثارگران را با حضور شورای شهر، شهردار، معاونین و شهرداران مناطق و نواحی و حضور برمزار شهدای گمنام بسیجی را از اولویتهای این پایگاه دراین هفته برشمرد.

