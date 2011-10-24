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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

فسا خبر داد:

برگزاری ویژه برنامه های هفته بسیج توسط شهرداری شهریار

برگزاری ویژه برنامه های هفته بسیج توسط شهرداری شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: فرمانده پایگاه بسیج شهرداری شهریار بسیج را یکی از نهادهای بزرگ مردمی دانست و گفت: به مناسبت هفته گرامیداشت بسیج شهرداری شهریار ویژه برنامه های گوناگونی را برگزار می کند.

هادی فسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به اهمیت هفته بسیج و بیان واقعیتها و رشادتهای جوانان بی ادعا در دفاع از خاک و ناموس و اعتقادات برآن هستیم تا با برگزاری برنامه های مختلف در هفته بسیج گام کوچکی در این راستا برداریم.

فرمانده بسیج شهرداری شهریار همایش بزرگ بسیجیان باعنوان "یاران امام" تقدیر و تجلیل از خانواده های معظم شهدا را مهمترین برنامه ها برشمرد و بیان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی و همچنین مسابقات فرهنگی، ارسال پیامک و دیدار با بسیجیان نمونه را از دیگر فعالیتهای این پایگاه اعلام کرد. 

وی در پایان فضاسازی و تبلیغات شهر، بازدید از خانواده معظم شهدا و ایثارگران را با حضور شورای شهر، شهردار، معاونین و شهرداران مناطق و نواحی و حضور برمزار شهدای گمنام بسیجی را از اولویتهای این پایگاه دراین هفته برشمرد.
 

کد مطلب 1441722

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