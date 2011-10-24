محل سقوط ماهواره آلمانها / "روست"؛ عامل وقوع زمین لرزه ترکیه!

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اینکه سقوط ماهواره Rosat به زمین قطعی شده است اما هنوز مقامات سازمان فضایی آلمان و ناسا از مکان سقوط آن به اطمینان نهایی دست نیافته اند.

سقوط در اقیانوس هند

با این همه در صورتی که زمانبندی سقوط ماهواره به زمین درست انجام گرفته باشد، قطعات به جا مانده از آن باید در نقطه ای از اقیانوس هند فرود آمده باشد، با وجود اینکه هنوز هیچکس گزارشی از دیده شدن سقوط ماهواره ارائه نکرده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، در صورتی که قطعاتی از این ماهواره بر روی زمین سقوط کرده باشند، باید در جایی در چین یا میانمار با زمین برخورد کرده باشند. آنچه در مورد ماهواره Rosat موجب نگرانی متخصصان شده این است که امکان سالم ماندن 30 قطعه از این ماهواره در حین عبور از اتمسفر وجود دارد.

سقوط در خلیج بنگال

از سویی دیگر سایت دیسکاوری گزارش کرده که احتمالا این ماهواره در جنوب شرق آسیا سقوط کرده و از آنجایی که هنوز هیچ گزارشی مبنی بر وارد آمدن خسارت ناشی از برخورد قطعات ماهواره با سطح زمین منتشر نشده است، قطعات به جا مانده از ماهواره در جایی در محدوده خلیج بنگال، جایی در میان سواحل شرقی هند و اندونزی سقوط کرده اند. در این صورت ماهواره پیش از سقوط به شهرهای پرجمعیت چین بسیار نزدیک شده اما در نهایت 15دقیقه پس از ورود به اتمسفر به میان آب سقوط کرده است.

سقوط در چین و میانمار

همچنین "جاناتان مک داول" از مرکز فیزیک اخترشناس مرکز هاروارد اسمیتسونیان در گزارش یو اس ای تودی اعلام کرده ماهواره Rosat به احتمال زیاد در نقطه ای از جنوب شرق آسیا سقوط کرده است. به گفته وی دو شهر بسیار پر جمعیت "چونگکین" و "چنگدو" در زمان سقوط ماهواره در مسیر حرکت Rosat و در فاصله ای بسیار نزدیک قرار داشته اند. با این همه درصورتی که قطعات این ماهواره بر روی چنین مناطق پر جمعیتی سقوط کرده بود، باید تا کنون گزارشهایی از خسارات وارد شده دریافت شده بود.

محاسباتی که بر اساس داده های نظامی آمریکا انجام شده نشان می دهد قطعات این ماهواره در جایی در شرق سریلانکا بر فراز اقیانوس هند و یا بر فراز دریای "آندامان" در سواحل میانمار سقوط کرده است. البته احتمال سقوط این قطعات در زمینهای خالی از سکنه چین یا میانمار نیز وجود دارد.

سقوط Rosat عامل زلزله ترکیه؟

نکته باورنکردنی و جالب توجهی که در پی همزمانی سقوط ماهواره Rosat و یک رویداد طبیعی در وبلاگها و سایتهای مختلف به شدت فراگیر شده این است که برخی پس از وقوع زمین لرزه 7.6 ریشتری در ترکیه، سقوط ماهواره Rosat را عامل بروز این زمین لرزه که در حدود هزار کشته به جا گذاشته است می دانند.

در بعضی از وب سایتهای غیر رسمی شایعه شده است که دانشمندان آمریکایی و اروپایی در حال بررسی گزارشهای تایید نشده ای هستند که این ماهواره روز گذشته با ترکیه برخورد کرده و منجر به ایجاد زمین لرزه ای شدید شده است. در این وب سایتها عنوان شده داده های لرزه نگاری نشان می دهند زمین لرزه ترکیه با زمانبندی سقوط ماهواره همزمان بوده است. این افراد باور دارند برخورد بیش از یک تن از قطعات این ماهواره با بخشی از ترکیه موجب وقوع این زمین لرزه شده است.

با این همه حجم به جا مانده از ماهواره Rosat در صورتی که با زمین برخورد کرده باشد، به صورت یکپارچه نبوده و در 30 قطعه با ابعاد مختلف به زمین رسیده اند. از سویی دیگر همانطور که در بالا گفته شد، بسیاری از محاسبات نشان می دهند این قطعات در میان اقیانوس و نه بر روی خشکی و در جایی در جنوب شرقی آسیا سقوط کرده اند.