به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید اردوی تیم ملی تیراندازی کشورمان تنها یک روز پس از بازگشت از مسابقات سلاحهای بادی قهرمانی آسیا(کویت) از سه شنبه سوم آبانماه در تهران آغاز میشود.
این اردوها در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش اهداف ثابت و پروازی با حضور مربیان خارجی تیم همچون لازلو؛ سرمربی تیم تفنگ، چاوا؛ سرمربی تیم تپانچه و درادی؛ سرمربی تیم پروازی بدون تعطیلی تا دی ماه پیگیری میشود.
کادر فنی تیمهای ملی تیراندازی کشورمان به منظور حضور موفق این تیم در رقابتهای قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن در قطر، دو اردو و مسابقه تدارکاتی را برای ملی پوشان در نظر گرفته اند.
قرار است تیم تیراندازی به اهداف ثابت کشورمان اواخر آذر ماه به منظور حضور در یک دوره مسابقات بینالمللی به لوکزامبورگ سفر کند. همچنین تیم تیراندازی به اهداف پروازی ایران در آخرین برنامه تدارکاتی برون مرزی اش، اواخر آبانماه در مسابقات جایزه بین المللی قطر شرکت خواهد کرد.
دوازدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا 22 دی تا سوم بهمنماه در سه رده سنی و دو بخش پروازی و ثابت در قطر برگزار خواهد شد. این رقابتها آخرین میدان رسمی آسیاییها برای دریافت سهمیه ورود به بازیهای المپیک لندن است.
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