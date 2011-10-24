مسکو ورود برخی مقامات آمریکا را به روسیه ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، "آلکساندر لوکاشویچ" سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه روز شنبه گفت که روسیه در پاسخ به تهیه "فهرست ماگنیتسکی" در آمریکا، فهرست مقامات عالیرتبه واشنگتن را که ورود آنها به روسیه نامطلوب دانسته شده تهیه کرده است.

در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه روسیه آمده است: بدیهی است که ما تحریکات سیاسی علیه کشورمان را بی پاسخ نمی گذاریم. فهرست آن دسته از شهروندان آمریکا که ورود آنها به خاک روسیه نامطلوب دانسته شده، بر اساس اصل مقابله به مثل تهیه شده و اسامی مقامات عالیرتبه واشنگتن که در جرایم ضد انسانی دخالت داشته اند، در این فهرست قرار دارد".



آلکساندر لوکاشویچ اعلام کرد اگر واشنگتن در راه رویارویی روادیدی حرکت کند، مسکو به گسترش فهرست شهروندان آمریکایی مورد تحریم که بخاطر اقدامات ناموجه علیه شهروندان روسیه مقصر هستند، ادامه خواهد داد.



"سرگئی ماگنیتسکی" مشاور صندوق سرمایه گذاری Hermitage Capital Management که متهم به امتناع از پرداخت مالیات بود، 16 نوامبر 2009 در بازداشتگاه موقت مسکو در گذشت و مرگ وی دارای بازتاب وسیع اجتماعی بود.



به ادعای بازپرسان ماگنیتسکی به همراه همدستان خود در ماههای سپتامبر و اکتبر سال 2007 با حقه بازی از پرداخت 5.4 میلیارد روبل مالیات به دولت امتناع ورزیده اما صندوق مذکور بنوبه خود ادعا می کند 5.4 میلیارد روبل مالیاتی که این موسسه به دولت پرداخت کرده، سرقت شده و ماموران نهادهای انتظامی در این سرقت دخالت داشته اند.

آمریکا علیه افراد مقصر در مرگ ماگنیتسکی تحریم هایی را برقرار کرده و در این رابطه به اصطلاح "فهرست ماگنیتسکی" را تهیه کرده است.