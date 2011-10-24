پیروزی میلان در ماراتن فوتبال/ اودینزه به صدر جدول رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار روز یکشنبه تیم فوتبال میلان در زمین لچه به میدان رفت و در نیمه اول سه گل از میزبان خود دریافت کرد. در نیمه دوم "الگری" سرمربی میلان "کوین پرنس بواتنگ" را به جای روبینیو وارد زمین کرد و این بازیکن به تنهایی هر سه گل را جبران کرد و با هت تریک خود نتیجه را به تساوی کشاند. در ادامه گل دقیقه ماریو یپس یک پیروزی رویایی را برای روسونری به ارمغان آورد تا شاگردان الگری در نهایت با نتیجه 4 بر 3 از سد میزبان خود بگذرند.
در دیگر دیدارها اینتر موفق شد با تک گل تیاگو موتا از سد کیه وو بگذرد و بعد از مدتها درسری آ به پیروزی برسد. رم هم که حال و روز چندان خوشی ندارد و با تک گل "اریک لاملا" هافبک آرژانتینی خود یک بر صفر پالرمو را شکست داد. لاتزیو که هفته گذشته در دربی پایتخت رم را مغلوب کرده بود با 2 گل در زمین بولونیا به برتری رسید و تا رده دوم جدول رده بندی صعود کرد.
اودینزه هم با پیروزی خانگی 3 بر صفر مقابل تیم تازه وارد نوارا به صدر جدول سری آ صعود کرد. نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:
* لچه 3 - میلان 4
گلها: گیرمو جیاکوماتزی (4)، ماسیمو ادو (30 - پنالتی)، کارلوس گراسمولر (37) برای لچه و کوین پرنس بواتنگ (49، 55 و 63) و ماریو یپس (83) برای میلان
* کالیاری صفر - ناپولی صفر
* اینتر یک - کیهوو صفر
گل: تیاگو موتا (34)
* پارما یک - آتالانتا 2
گلها: جیم والدس (80) برای پارما و ماکسیمیلیانو مورالس (55 و 58) برای آتالانتا
* رم یک - پالرمو صفر
گل: اریک لاملا (7)
* سیه نا 2 - سسنا صفر
گلها: پابلو گونسالس (9) و امانوئله کالاییو (53)
* اودینزه 3 - نوارا صفر
گلها: آنتونیو دی ناتاله (33 و 49) و مائوریتزیو دومیتزی (39)
* بولونیا صفر - لاتزیو 2
گلها: روبرت آکوافرسکا (22 - گل به خودی) و سناد لولیچ (48)
جدول رده بندی:
1- اودینزه 15 امتیاز
2- لاتزیو 14 امتیاز
3- یوونتوس 13 امتیاز
4- کالیاری 12 امتیازی
18- لچه 4 امتیاز - تفاضل گل 7-
19- بولونیا 4 امتیاز - تفاضل گل 8-
20- سسنا 2 امتیاز
