پیروزی میلان در ماراتن فوتبال/ اودینزه به صدر جدول رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار روز یکشنبه تیم فوتبال میلان در زمین لچه به میدان رفت و در نیمه اول سه گل از میزبان خود دریافت کرد. در نیمه دوم "الگری" سرمربی میلان "کوین پرنس بواتنگ" را به جای روبینیو وارد زمین کرد و این بازیکن به تنهایی هر سه گل را جبران کرد و با هت تریک خود نتیجه را به تساوی کشاند. در ادامه گل دقیقه ماریو یپس یک پیروزی رویایی را برای روسونری به ارمغان آورد تا شاگردان الگری در نهایت با نتیجه 4 بر 3 از سد میزبان خود بگذرند.

در دیگر دیدارها اینتر موفق شد با تک گل تیاگو موتا از سد کیه وو بگذرد و بعد از مدت‌ها درسری آ به پیروزی برسد. رم هم که حال و روز چندان خوشی ندارد و با تک گل "اریک لاملا" هافبک آرژانتینی خود یک بر صفر پالرمو را شکست داد. لاتزیو که هفته گذشته در دربی پایتخت رم را مغلوب کرده بود با 2 گل در زمین بولونیا به برتری رسید و تا رده دوم جدول رده بندی صعود کرد.

اودینزه هم با پیروزی خانگی 3 بر صفر مقابل تیم تازه وارد نوارا به صدر جدول سری آ صعود کرد. نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* لچه 3 - میلان 4

گل‌ها: گیرمو جیاکوماتزی (4)، ماسیمو ادو (30 - پنالتی)، کارلوس گراسمولر (37) برای لچه و کوین پرنس بواتنگ (49، 55 و 63) و ماریو یپس (83) برای میلان

* کالیاری صفر - ناپولی صفر

* اینتر یک - کیه‌وو صفر

گل: تیاگو موتا (34)

* پارما یک - آتالانتا 2

گل‌ها: جیم والدس (80) برای پارما و ماکسیمیلیانو مورالس (55 و 58) برای آتالانتا

* رم یک - پالرمو صفر

گل: اریک لاملا (7)

* سیه نا 2 - سسنا صفر

گل‌ها: پابلو گونسالس (9) و امانوئله کالاییو (53)

* اودینزه 3 - نوارا صفر

گل‌ها: آنتونیو دی ناتاله (33 و 49) و مائوریتزیو دومیتزی (39)

* بولونیا صفر - لاتزیو 2

گل‌ها: روبرت آکوافرسکا (22 - گل به خودی) و سناد لولیچ (48)

جدول رده بندی:

1- اودینزه 15 امتیاز

2- لاتزیو 14 امتیاز

3- یوونتوس 13 امتیاز

4- کالیاری 12 امتیازی

18- لچه 4 امتیاز - تفاضل گل 7-

19- بولونیا 4 امتیاز - تفاضل گل 8-

20- سسنا 2 امتیاز