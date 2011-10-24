اجرای شهرک 1000 هکتاری اترک تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان، این پروژه را از پروژه های مصوب سفر دولت دانست و گفت: اجرای این طرح نیاز به پیگیری ویژه دارد.

وی اظهار داشت: پیگیری اجرایی شدن طرح هایی همچون احداث راه آهن گرگان - آق قلا - اینچه برون، احداث منطقه ویژه اقتصادی، سیستم آبیاری مدرن مزارع کشاورزی و ... نیز به تلاش مدیران نیاز دارد.

وی خواستار تمرکز مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط برروی این پروژه های مهم و محوری شد.

فرماندار آق قلا گفت: مردم ایران همواره ولایت پذیری خود را نشان داده و در مقاطع مختلف تاریخی پایبندی و تبعیت کامل خویش از اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه را اثبات کرده اند.

کر با اشاره به استقبال تاریخی و بی نظیر مردم کرمانشاه از سفر مقام معظم رهبری به استان مذکور، این امر را نشانه و مصداق بارز ولایت پذیری مردم مسلمان و شهید پرور ایران دانست.



وی با اشاره به رئوس فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مردم و مسئولان استان کرمانشاه، خدمتگزاری صادقانه و بدون توقع و حفظ روحیه وحدت و همدلی را از جمله ویژگی های ضروری دولتمردان و مدیران نظام جمهوری اسلامی دانست که همواره مورد تأکید رهبر فرزانه انقلاب بوده است.



وی تمرکز بر روی اولویت های اساسی کشور، تلاش بی وقفه برای پاسخ گویی به نیازهای اصلی جامعه، پرهیز از مناقشات و مسائل فرعی و حاشیه ای را از دیگر شاخص های مدنظر مقام معظم رهبری برشمردو بر ضرورت اهتمام جدی مدیران شهرستان برای عمل بر مبنای این شاخص ها تأکید کرد.