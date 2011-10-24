390 نفر کار آمارگیری میدانی سرشماری نفوس و مسکن را آغاز کردند

حمزه کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد شامل 190 نفر مامور شهری و 200 نفر مامور روستائی است که کار جمع آوری اطلاعات را در در تمام نقاط شهری، روستایی و عشایری استان همزمان با سراسر کشور به‌ مدت سه هفته انجام می ‌دهند.

وی بیان کرد: کار بازرسی از آمارگیران استان نیز توسط 112 نفر کارشناس به نام گروه نظارت انجام می‌ شود.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: برای دقت در عمل و صحت اطلاعات، پس از تکمیل پرسش‌ نامه‌ها توسط ماموران آمارگیر 100 نفر بازبین وضعیت تکمیل شده پرسشنامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌ دهند.

وی با اشاره به اینکه 31 نفر کارشناس فنی تمام مراحل آمارگیری را تحت نظر دارند، اظهار داشت: در مجموع 920 نفر عوامل اجرایی سرشماری شهری، روستائی و عشایری در این استان هستند.

کرمی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی موظف به مشارکت و مساعدت در این رخداد ملی هستند، از مردم نیز خواست به سوالات پرسش ‌نامه ها به‌ درستی جواب دهند.