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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

اخبار اعتراضات به کاپیتالیسم/

بازداشت 40 نفر در سیدنی/ ملبورنی ها خواستار بررسی خشونت پلیس شدند

بازداشت 40 نفر در سیدنی/ ملبورنی ها خواستار بررسی خشونت پلیس شدند

همزمان با گسترش دامنه تظاهرات جنبش تسخیر وال استریت به استرالیا، 40 معترض نظام سرمایه داری در سیدنی بازداشت و رهبران جنبش "تسخیر ملبورن" خواستار تحقیقات درباره اقدامات خشونت بار پلیس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رهبران جنبش "تسخیر ملبورن" امروز دوشنبه از انجمن "آمبودزمان" خواستند تا اقدامات پلیس را در قبال معترضین به نظام سرمایه داری بررسی کند.

این درخواست در حالی مطرح می شود که پلیس جمعه گذشته معترضین جنبش تسخیر ملبورن را از کمپ میدان اصلی شهر بیرون کرد و 100 نفر را بازداشت کرد. همچنین در جریان این تظاهرات 200 نفر از معترضین زخمی شدند و برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند.

آمبودزمان نهادی است که بر پایه قانون اساسی یا به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده و در راس آن یک مقام عالیرتبه دولتی مستقل وجود دارد و در مقابل قوه مقننه یا پارلمان پاسخگو است.

آمبودزمان شکایات مردم از سازمانهای دولتی، مقامات و کارمندان دولت را دریافت می کند و بر عملکرد دستگاههای اجرایی و اداری کشور نظارت داشته و از حقوق افراد مقابل سوء جریانهای اداری با هدف ایجاد عدالت حمایت می کند.

"اما کرین" یکی از برپاکنندگان تظاهرات در ملبورن گفت: درباره خشونت های پلیس علیه معترضین باید تحقیق کرد و به همین دلیل می خواهیم تا کمیته ای مستقل بر تصمیم گیریهای شورای شهر ملبورن و پلیس نظارت داشته باشد.

وی تاکید کرد: تصاویر منتشر شده تلویزیون از خشونت پلیس علیه معترضین شوکه آور بود و باید چگونگی این اقدامات و اینکه چه کسی به پلیس اجازه استفاده از اقدامات خشونت بار را در تظاهرات مسالمت آمیز می دهد، بررسی شود.

همچنین روز گذشته 40 نفر از معترضین جنبش "تسخیر سیدنی" به اتهام بر هم زدن قوانین و ایجاد اختلال و بی نظمی در مرکز این شهر بازداشت شدند.

یادآور می شود جنبش تسخیر وال استریت از پنج هفته پیش در نیویورک و مقابل بورس وال استریت آغاز شده و اکنون به سراسر جهان کشیده شده به طوری که در روزهای اخیر شاهد تظاهرات ضد سرمایه داری در کشورهایی همچون ژاپن، یونان، پرتغال، ایتالیا، کره جنوبی، استرالیا و اسپانیا بودیم که این تظاهرات در برخی از کشورها از جمله در پایتخت ایتالیا به خشونت کشیده شد و پلیس نیز شمار زیادی از معترضین را بازداشت کرد.

کد مطلب 1441836

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