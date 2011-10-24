به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار "آشنایی با پژوهشهای شیعهشناسی به زبان فرانسوی" با حضور دکتر یحیی بونو در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار میشود.
آغاز این درسگفتار از ماه جاری است و یکشنبه هر هفته از ساعت 14 تا 16 برگزار می شود. در این درسگفتارها به بررسی تحقیقات درباره تشیع و فکر شیعه در دانشگاههای فرانسویزبان از جمله هانری کربن، کریستین ژامبه، محمدعلی امیرمعزی پرداخته خواهد شد.
علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات و ثبت نام در این دورههای آموزشی به تهران، خیابان نوفللوشاتو، نرسیده به چهارراه امیراکرم، خیابان شهید آراکلیان، شماره 4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران مراجعه کنند.
