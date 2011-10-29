مسئولان توقع کسب نتیجه از رکابزنان نداشته باشند/ نیاز به تمرین تخصصی داشتم

مهدی سهرابی پیش از اعزام به جام جهانی پیست قزاقستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هرچند تخصص من در مواد استقامتی است اما این بار با تشخیص سرمربی خارجی تیم ملی قرار است برای اولین بار در ماده "اومنیوم" رکاب بزنم. به هر حال این نظر سرمربی تیم ملی بوده که در این شرایط برای کمک به تیم پیست به منظور کسب امتیاز المپیک ماده رقابتی‌ام را تغییر دهم.

وی افزود: این رشته داخل پیست تخصصی است، چرا که در آن هم رشته‌های استقامتی و هم سرعتی قرار داشته و بسیار سنگین است. من برای اینکه بتوانم در این رشته مسابقه دهم نیاز به تمرین تخصصی و بیشتری داشتم اما متاسفانه این اتفاق عملی نشد.

وی که در آخرین رده بندی منتشر شده اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در سال 2011 در صدر آسیا تکیه زد، خاطر نشان کرد: من برای حضور در مسابقات استقامتی مشکلی ندارم اما سرعتی‌ها برایم سخت است. با این حال تلاش می کنم در مسئولیتی که مربی تیم برعهده من گذاشته بتوانم نتیجه خوبی در رقابت‌های جام جهانی قزاقستان بگیرم.

عضو تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان خاطرنشان کرد: رکابزنان جاده رو بیشتر در این فصل تمرین بدنسازی می کنند تا مسابقه. شاید بهتر بود من هم پیش از حضور در تیم بلژیکی کمی تمرین می کردم اما بنا به نظر مربی و تمایل شخصی خودم ترجیح دادم با تمرین کمتر در مسابقات بین المللی شرکت کنم.

وی ادامه داد: متاسفانه این روزها تمرین خوبی نداشته‌ام. بارندگی و هوای سرد تهران باعث شد تا رکابزنان نتوانند در پیست روباز دوچرخه سواری آزادی تمرینات خوبی را پیش از اعزام به "آستانا" سپری کنند.

سهرابی تصریح کرد: با این شرایط به نظرم مسئولان نباید توقع زیادی برای کسب نتیجه از رکابزنان در مسابقات جام جهانی پیست قزاقستان داشته باشند.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان برای حضور جام جهانی پیست قزاقستان جمعه شب تهران را به مقصد آستانا ترک می کند. امتیاز رکابزنان ایرانی برای کسب سهمیه المپیک 2012 در بخش پیست محاسبه می شود.

جام جهانی دوچرخه سواری در بخش پیست از 13 تا 15 آبان‌ماه در آستانا قزاقستان برگزار می شود.