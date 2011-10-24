طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دادوش هاشمی، استاندار و رئیس ستاد هماهنگی سرشماری 1390 استان کرمانشاه به مناسبت آغاز این سرشماری آمده است: کمال مطلوب جوامع امروزی مبتنی بر سیاستگزاری و برنامه ریزی آگاهانه و واقع بینانه، الفبایی متداول در ادبیات و الگویی رایج در تدوین اسناد توسعه همه جانبه و ارتقا سطح رفاه اجتماعی جامعه در سطح جهان است.

در ادامه این پیام آمده است: در سال جهاد اقتصادی در آستانه برداشتن گامی دیگر به سوی اعتلا و سازندگی کشور عزیزمان ایران هستیم. همه ما با شرکت در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 می رویم تا سرمایه گذاری گسترده کشور برای ساختن آینده خود و فرزندانمان را در مسیر صحیح هدایت نماییم.

در ادامه پیام استاندار کرمانشاه آمده است: اجرای پنجساله سرشماری ها با توجه به سرعت و دامنه وسیع تغییرات در ترکیب جمعیتی و مولفه های ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با هدف دست یابی به آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام از متغیرهای اصلی و محوری در فرایند برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت که پاسخگو به نیازها، فرصت ها و چالش های امروز، فردا و آینده جامعه باشد اقدامی بنیادین در راستای ساماندهی نظام آماری و طراحی نقشه راه توسعه پایدار کشور بود.

در ادامه این پیام آمده است: نتایج حاصل از سرشماری مرجع و ماخذ مستند و موثق برای ارائه تصویری گویا و شفاف از وضعیت موجود به منظور تصمیم گیری در تخصیص بهینه و توزیع عادلانه منابع، محرومیت زدایی، استانداردسازی سطح رفاه اجتماعی، ارائه خدمات دولتی، ایجاد اشتغال، تامین تسهیلات تحصیلی و امکانات بهداشتی، تعیین نواحی و نمایندگان انتخاباتی در سطح ملی و منطقه ای است.

هاشمی در ادامه پیام خود آورده است: ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 استان به عنوان مرکز تصمیم سازی تدابیر و سیاستهای سرشماری در استان با تفکر راهبردی و استراتژی روشن، اطلاع رسانی فراگیر و تنویر افکار عمومی، مدیریت هدفمند و تلاش خالصانه، به کارگیری نیروی انسانی مجرب و متخصص، آموزش های بهینه و نظارت مستمر و بهره گیری از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، زمینه را برای اجرای مطلوب، موفقیت آمیز و به موقع این سرشماری در استان کرمانشاه فراهم کرده است.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از این پیام با اعلام آغاز سرشماری نفوس و مسکن در استان آورده است: امروز دوم آبان ماه 1390 آغاز عملیات میدانی هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در استان کرمانشاه را اعلام می دارم. روزی که به افق های درخشان کرمانشاه می اندیشیم و در تداوم این اندیشه بزرگ برای فتح قله های افتخار، نیازمند همراهی و همدلی مردم این دیار هستیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه پیام خود با دعوت مردم به همکاری با مامورین سرشماری آورده است: امید است با مشارکت و همکاری صمیمانه و صادقانه تمام اقشار جامعه در این طرح عظیم ملی و ارائه پاسخ های دقیق و درست همه همشهریان و هم استانی های شریف، آگاه و بصیر به ماموران سرشماری، گام بلندی در راستای سرشماری و ثبت افتخارات آینده کرمانشاه برای ترسیم چشم اندازهای روشن، تابناک و شکوهمند متناسب با جایگاه این استان سرافراز و تمدن ساز در کشور برداریم.

وی در پایان برای تمام دست اندرکاران و نیروهای اجرایی این طرح آرزوی توفیق کرده است