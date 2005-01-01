مدير عامل شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران در گفت و گو با خبر نگارمهر در كرج با بيان اين مطلب و با اشاره به رشد نمودار صعودي و هشدار دهنده تعداد مشتركان آب در كرج گفت: براساس حجم فعاليتهاي صورت گرفته تعداد مشتركان آب از 154 هزار مشترك در سال 76 به 227 هزارمشترك فعال در پايان سال 82 رسيده است .
مهندس محمدرضا احمد نسب تصريح كرد: همچنين تعداد چاههاي فعال در مدار بهره برداري با افزايش 42 درصدي مواجه بوده و از 151 حلقه در سال 76 به 214 حلقه چاه در سال 82 افزايش يافته است .
وي با اشاره به روند توقف ناپذير و پر شتاب افزايش جمعيت درغرب استان تهران افزود: در غرب استان تهران در تمام زمينه ها با رشد شاخص عملكرد روبرو بوده و البته اين مسير با يد ادامه مي داشت بطوريكه ، حجم ذخيره آب از 138 هزار متر مكعب در سال 76 به 173 هزار متر مكعب درسال 82 ، ميزان آب تامين شده با افزايش 44 درصدي از 95 ميليون مترمكعب به 137 ميليون متر مكعب و طول شبكه فاضلاب با افزايش 685 درصدي از 13 كيلومتر به 102 كيلومتر رسيده است .
مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران وضعيت غرب استان تهران را پيچيده خواند و تصريح كرد: غرب استان تهران به دليل برخورداري از ويژگيهاي محيطي و جغرافيايي و انساني همواره شاهد گسترش عرصه هاي شهري و جمعيتي است و همين موضوع بالاترين نرخ ساخت و ساز و رشد جمعيت را در اين منطقه رقم زده است .
وي اظهار اميدواري كرد: اميد است با توجه بيشتر به موضوعاتي مانند مديريت منابع ، مديريت بحران و مديريت استراتژيك و تلاش در دستيابي به برنامه هاي از پيش تعين شده خدمات رساني به شهروندان منطقه هر روز وضعيت مطلوب تري پيدا مي كند .
مدير عامل شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران در گفت و گو با "مهر"
افزايش 50 درصدي مشتركان آب غرب استان تهران طي هفت سال اخير
تعداد مشتركان آب در شهرستان كرج از 154 هزار مشترك در سال 76 به 227 هزارمشترك فعال در پايان سال 82 رسيده است .
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