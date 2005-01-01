افزايش 50 درصدي مشتركان آب غرب استان تهران طي هفت سال اخير

مدير عامل شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران در گفت و گو با خبر نگارمهر در كرج با بيان اين مطلب و با اشاره به رشد نمودار صعودي و هشدار دهنده تعداد مشتركان آب در كرج گفت: براساس حجم فعاليتهاي صورت گرفته تعداد مشتركان آب از 154 هزار مشترك در سال 76 به 227 هزارمشترك فعال در پايان سال 82 رسيده است .

مهندس محمدرضا احمد نسب تصريح كرد: همچنين تعداد چاههاي فعال در مدار بهره برداري با افزايش 42 درصدي مواجه بوده و از 151 حلقه در سال 76 به 214 حلقه چاه در سال 82 افزايش يافته است .

وي با اشاره به روند توقف ناپذير و پر شتاب افزايش جمعيت درغرب استان تهران افزود: در غرب استان تهران در تمام زمينه ها با رشد شاخص عملكرد روبرو بوده و البته اين مسير با يد ادامه مي داشت بطوريكه ، حجم ذخيره آب از 138 هزار متر مكعب در سال 76 به 173 هزار متر مكعب درسال 82 ، ميزان آب تامين شده با افزايش 44 درصدي از 95 ميليون مترمكعب به 137 ميليون متر مكعب و طول شبكه فاضلاب با افزايش 685 درصدي از 13 كيلومتر به 102 كيلومتر رسيده است .

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران وضعيت غرب استان تهران را پيچيده خواند و تصريح كرد: غرب استان تهران به دليل برخورداري از ويژگيهاي محيطي و جغرافيايي و انساني همواره شاهد گسترش عرصه هاي شهري و جمعيتي است و همين موضوع بالاترين نرخ ساخت و ساز و رشد جمعيت را در اين منطقه رقم زده است .

وي اظهار اميدواري كرد: اميد است با توجه بيشتر به موضوعاتي مانند مديريت منابع ، مديريت بحران و مديريت استراتژيك و تلاش در دستيابي به برنامه هاي از پيش تعين شده خدمات رساني به شهروندان منطقه هر روز وضعيت مطلوب تري پيدا مي كند .

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