یک میلیون و صد هزار خودرو در محورهای اصلی خراسان رضوی تردد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سیاسی اظهار داشت: آمار تردد ثبت شده خودروها در 13 محور اصلی و شریانی استان در هفته گذشته با 3.6 درصد کاهش به عدد یک میلیون و 102 هزار و 229 مورد رسید که 80 درصد آن را وسائل نقلیه سبک تشکیل می دادند.

وی محور مشهد - چناران را با 330هزار و 850 گذر پرترددترین محور استان دانست و افزود: محورهای باغچه- نیشابور با 109 هزار و 232 ، چناران- قوچان با 103 هزار و 652 و مشهد- باغچه با 87 هزار و 528 مورد تردد پس از بزرگراه مشهد- چناران دارای بیشترین ترافیک عبوری بوده اند.

سیاسی با اعلام عبور 214 هزار و 790 دستگاه خودرو سنگین عبوری از محورهای استان در این دوره زمانی گفت: 265 هزار و 750 مورد تخلف سرعت غیرمجاز در این مدت به ثبت رسیده است.