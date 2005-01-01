دومين جشنواره بهداشت و خانواده به صورت آسيايي برگزار مي شود

دكتر علي منتظري در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، ضمن بيان اين خبر افزود: با توجه به نقش و اهميت بهداشت و خانواده و جايگاه ويژه بهداشت خانواده در مطالعات علوم پزشكي دومين جشنواره بهداشت و خانواده به صورت فرا ملي و آسيايي برگزار مي شود.

وي تصريح كرد: امروزه در علوم بهداشتي بحث سرمايه اجتماعي از جايگاه خوبي برخوردار شده است كه روابط افراد در يك خانواده و در سطح جامعه نمونه اي از اين سرمايه اجتماعي است . نقش سرمايه اجتماعي در سلامتي افراد امروزه در ادبيات علوم بهداشتي به اثبات رسيده است .