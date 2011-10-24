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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

کشف ارتباط میان مرگ فرزند اول و مرده به دنیا آمدن فرزند دوم

کشف ارتباط میان مرگ فرزند اول و مرده به دنیا آمدن فرزند دوم

تحقیقات جدید نشان می دهند احتمال مرگ جنین در دوران بارداری دوم برای زنانی که فرزند اول خود را از دست داده اند بیشتر است.

به گزارش خبر گزاری مهر، خطر متولد شدن نوزاد مرده در دومین بارداری در میان مادرانی که نوزاد اول خود را از دست داده اند بیشتر از حد عادی است.

منظور از مرده زایی در اینجا مرگ جنین پس از هفته بیستم بارداری است و اکنون مشخص شده که خطر مرده متولد شدن نوزاد در گروهی از زنان، با سابقه مرده زایی نسبت به دیگر زنان که چنین سابقه ای را ندارند، بیشتر از حد معمول است. طبق تحقیقات جدید مرگ فرزند در سال اول زندگی نیز خطر به دنیا آوردن نوزاد مرده در بارداری بعدی را افزایش می دهد.

محققان طبق آماری که از 320 هزار زن به دست آورده اند به این نتیجه رسیده اند که نسبت مرگ جنین در بارداری دوم 4 در 1000 است در صورتیکه این میزان در زنانی که فرزند اول خود را پیش از تولد یکسالگی از دست داده اند 3 برابر زنانی است که فرزند اول آنها در قید حیات است.

دلیل واضحی برای این ارتباط وجود ندارد اما محققان معتقدند این افراد باید قبل از بارداری دوم مورد مشاوره قرار بگیرند.

بنا به گزارش رویترز، دلایل دقیق مرده زایی در زنان اغلب ناشناخته باقی مانده اما این پدیده در میان 50 تا 60 درصد از زنان دیده می شود. با این همه عوامل خطرسازی وجود دارند که با این پدیده در ارتباطند و دو مورد از مهمترین آنها چاقی و استعمال دخانیات است. با این همه بروز شرایط خاص در سلامت مادر مانند ابتلا به فشار خون بالا و دیابت پیش و یا در دوران بارداری نیز با پدیده مرده متولد شدن جنین ها در ارتباطند.

کد مطلب 1441881

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