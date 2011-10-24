حمایت از ازدواج جوانان وظیفه مسئولان خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم آغازین طرح آموزش های پیش از ازدواج به دانشجویان مجرد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی با بیان اینکه موضوع ازدواج مسئله ساده ای نیست و باید نگاهی جدی به آن داشت، تصریح کرد: ما وظایفی در قبال جوانان و به ویژه دانشجویان داریم که با استفاده از تجربیات گذشته باید بهتر از هر زمان دیگر به آن عمل کنیم.

رئیس شورای ساماندهی امور جوانان خراسان رضوی ازدواج را موهبتی دانست که خداوند آن را مایه آسایش و آرامش قرار داده و اضافه کرد: ما باید این هدیه خداوند را به موقع تحویل بگیریم و به هنگام از آن بهره جوییم.

وی ادامه داد: ازدواج موفق و پایدار علاوه بر نشاط زوجین و خانواده های آنان، منجر به شکل گیری جامعه ای پیشرو خواهد شد و همانگونه که متاسفانه ناموفق بودن ازدواج تاثیرات بالعکس را در خانواده و جامعه به جای خواهد گذارد، این مسئله بر اهمیت ایجاد تسهیلات توسط مسئولان برای شکل گیری خانواده های موفق و پیشگیری از گسست خانواده ها بیش از پیش می افزاید.

صلاحی با تاکید بر اهمیت آموزش های پیش از ازدواج در شکل گیری خانواده های پایدار عنوان کرد: اگر کانون خانواده با دانش و بینش شکل بگیرد، بقاء و تحکیم آن تضمین خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر همکاری و حمایت همه جانبه مسئولان استانی از اجرای برنامه جامع خانواده پایدار، اظهار امیدواری کرد: با همکاری 31 دستگاه استان و 51 اقدام در این برنامه جامع شاهد کاهش آمار طلاق و افزایش آمار ازدواج در استان باشیم.

در این مراسم رئیس ستاد ازدواج دانشجویی خراسان رضوی با بیان این که خانواده موثرترین نهاد در امر ازدواج است، عنوان کرد: دلایلی همچون توسعه آموزش عالی و کاهش ارتباط با خانواده منجر به عدم دریافت آموزش های پیش از ازدواج توسط جوانان از خانواده ها شده است.

حجت الاسلام مرتضی اسدی، با عنوان این که اگر ازدواج در دوره دانشجویی به شکلی صحیح صورت بگیرد، قطعاً موجب بهتر شدن موقعیت تحصیلی، شغلی و اجتماعی زوجین خواهد شد، تصریح کرد: ارایه آموزش های پیش از ازدواج به دانشجویان، منجر به وسعت نظر و نگرش و در نتیجه موفقیت در ازدواج خواهد شد.

حجت الاسلام اسدی، خراسان رضوی را در امر آموزش های پیش از ازدواج به ویژه به دانشجویان پیشرو استان های کشور دانست و گفت: امیدواریم با ارایه این آموزش ها و برگزاری مراسماتی همچون ازدواج دانشجویی شاهد افزایش آمار ازدواج و استحکام بیش از پیش خانواده های جوان در سطح استان باشیم.

همچنین هادی طالبیان، مدیر کل امور جوانان خراسان رضوی طی سخنانی گفت: امیدواریم با اجرای برنامه جامع خانواده پایدار و اجرای طرح های مصوب این برنامه در یک پروسه پنج ساله شاهد کنترل چشمگیر آمار طلاق و افزایش آمار ازدواج در استان باشیم.

طالبیان همچنین با اشاره به اجرای دو طرح مشترک با مرکز بهداشت در رابطه با آزمایش های پیش از عقد و دادگستری استان در رابطه با ایجاد مراکز مشاور و غربال گری در بحث طلاق، اعلام کرد: با توجه به حمایت استاندار محترم خراسان رضوی از اقدامات برنامه جامع خانواده پایدار، در تلاشیم تا علاوه بر افزایش استحکام خانواده برای کاهش رسوب جمعیت مجرد بالای 30 سال استان گام های اساسی برداریم.