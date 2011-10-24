چهارمین جشنواره وب ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر آقازاده - دبیر جشنواره وب ایران در نشست خبری با بیان اینکه فرهنگ فارسی حتی یک درصد فضای وب را به خود اختصاص نداده است، برگزاری این جشنواره را فرصتی عنوان کرد که علاوه بر آشنایی کاربران با آخرین پدیده های تکنولوژی، بتوان در حوزه توسعه وب فارسی نیز گامهای محکمی برداشت.

وی با اشاره به حمایت مرکز توسعه فناوری و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این جشنواره و همکاری باشگاه وب ایران و خانه فعالان مجازی اظهار داشت: در این جشنواره علاوه بر ارزیابی وب سایتهای موضوعی و غیر موضوعی ایرانی، وب سایتهای مربوط به کاربردهای موبایل و تلویزیون های هوشمند نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند و طراحان وب در حوزه تولید محتوای تلویزیون های هوشمند – Smart TV - حمایت می شوند.

آقازاده با بیان اینکه ثبت نام اولیه برای حضور در این جشنواره از اول آبان ماه جاری آغاز شده است، اضافه کرد: آغاز داوری اولیه وب سایتها 5 آبان ماه، پایان مهلت ثبت نام وب سایتها در جشنواره و زمان داوری نهایی 10 آذرماه خواهد بود و همزمان با برگزاری کنفرانس وب ایران در روز یازدهم دی ماه سال جاری برندگان این جشنواره مشخص خواهند شد.

دبیر چهارمین جشنواره وب ایران از برگزاری مسابقات طراحی محتوا و کاربردهای تلویزیون های هوشمند در راستای این جشنواره و با هدف توسعه و افزودن این گرایش جدید در فضای وب فارسی خبرداد و تاکید کرد: وب فارسی نقش چندانی در اینترنت ندارد و ما در دنیای وب عمدتا مصرف کننده هستیم اما با برپایی جشنواره های اینچنینی می توان سهمی از فرهنگ و محتوای ایرانی را به فرهنگ جهانی عرضه کرد.

به گزارش مهر، تاکنون 800 وب سایت برای شرکت در جشنواره وب ایران ثبت نام کرده اند و این جشنواره در 96 شاخه مختلف از جمله پرتالهای شهری، دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و پرداخت الکترونیک برگزار می شود که به برترین ها در هر شاخه و به انتخاب هیئت داوران و کاربران جوایزی اعطا می شود.

در کنفرانس وب ایران، کارگاههای علمی و آموزشی با همکاری جهاد دانشگاهی تهران و نمایشگاههای جانبی نیز برگزار می شود و بانک جامع اطلاعاتی وب سایتهای ایرانی نیز ارائه خواهد شد.