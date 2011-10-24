620 میلیارد ریال برای ساخت سد کبودوال علی آباد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح دوشنبه در بازدید از ساخت سد کبودوال افزود: تاکنون مبلغ 340 میلیارد ریال نیز هزینه شده است و در صورت تامین اعتبار، پیش بینی می شود که این سد در سال آینده به بهره برداری برسد.



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: با تلاشی که صورت می گیرد امید است که در سال آینده عملیات اجرایی سد کبودوال به اتمام برسد.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از سد کبودوال در شهرستان علی آباد بیش از 10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تحت آبیاری، بهبود و توسعه می یابد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: هدف اصلی احداث سد کبودوال جمع آوری و تنظیم مازاد جریان رودخانه های زرینگل و کبودوال برای تامین آب بهنگام اراضی کشاورزی پایین دست این سد و توسعه قسمتی از اراضی با ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی به وسعت حدود 12 هزار هکتاراست.

حیدریان افزود: علاوه بر توسعه و بهبود اراضی کشاورزی تحت پوشش و تامین آب شرب و صنعت، کنترل و ذخیره سیلاب، تنظیم و رهاسازی حق آبه های پایاب و توسعه صنعت توریسم و گردشگری از دیگر اهداف احداث سد کبودوال است.

وی عنوان کرد: با ذخیره سیلابها و آب مازاد توسط این سد در فصول غیر زراعی، مدیریت مصرف در فصول زراعی بهبود و برنامه ریزی منابع آب برای بخش های یاد شده امکان پذیر می شود.

گفتنی است، سد کبودوال از نوع خاکی همگن ، با ارتفاع 33 متر از پی، عرض تاج 10 متر وطول تاج 1372 متر، با حجم مخزن 17.1 میلیون متر مکعب و حجم تنظیمی سالیانه50 میلیون متر مکعب آب است که دارای یک سد انحرافی و حدود 2.5 کیلومتر کانال انتقال آب و330 متر تونل جهت انتقال سیلاب رودخانه زرینگل است.