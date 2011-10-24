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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

حیدریان:

620 میلیارد ریال برای ساخت سد کبودوال علی آباد نیاز است

620 میلیارد ریال برای ساخت سد کبودوال علی آباد نیاز است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای گلستان، اعتبار مورد نیاز احداث سد کبودوال را 620 میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح دوشنبه در بازدید از ساخت سد کبودوال افزود: تاکنون مبلغ 340 میلیارد ریال نیز هزینه شده است و در صورت تامین اعتبار، پیش بینی می شود که این سد در سال آینده به بهره برداری برسد.
 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: با تلاشی که صورت می گیرد امید است که در سال آینده عملیات اجرایی سد کبودوال به اتمام برسد.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از سد کبودوال در شهرستان علی آباد بیش از 10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تحت آبیاری، بهبود و توسعه می یابد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت:  هدف اصلی احداث سد کبودوال جمع آوری و تنظیم مازاد جریان رودخانه های زرینگل و کبودوال برای تامین آب بهنگام اراضی کشاورزی پایین دست این سد و توسعه قسمتی از اراضی با ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی به وسعت حدود 12 هزار هکتاراست.  

حیدریان افزود:  علاوه بر توسعه و بهبود اراضی کشاورزی تحت پوشش و تامین آب شرب و صنعت، کنترل و ذخیره سیلاب، تنظیم و رهاسازی حق آبه های پایاب و توسعه صنعت توریسم و گردشگری از دیگر اهداف احداث سد کبودوال است.

وی عنوان کرد: با ذخیره سیلابها و آب مازاد توسط این سد در فصول غیر زراعی، مدیریت مصرف در فصول زراعی بهبود و برنامه ریزی منابع آب برای بخش های یاد شده امکان پذیر می شود.  

گفتنی است، سد کبودوال از نوع خاکی همگن ، با ارتفاع 33 متر از پی، عرض تاج 10 متر وطول تاج 1372 متر، با حجم مخزن 17.1 میلیون متر مکعب و حجم تنظیمی سالیانه50  میلیون متر مکعب آب است که دارای یک سد انحرافی و حدود 2.5 کیلومتر کانال انتقال آب و330 متر تونل جهت انتقال سیلاب رودخانه زرینگل است.

کد مطلب 1441895

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