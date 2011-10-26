برگزاری برائت از مشرکین در فضای جدید/ نقش مهم حجاج ایرانی در مراسم امسال

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مراسم برائت از مشرکین در مناسک حج امسال گفت: زمزمه هایی مبنی بر محدودیت های مسئولان عربستان برای برگزاری این مراسم مهم مطرح شده بود که نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی علام کرد هیچ محدودیتی در مراسم برائت از مشرکین ایجاد نمی شود و این مراسم همچون گذشته با حضور پورشور حجاج بخصوص حجاج ایرانی برگزار می شود تا بدین وسیله پیام خود را به مردم منطقه ابلاغ کنند.

عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مراسم برائت از مشرکین در فضایی جدید برگزار می شود، این فضار را برگرفته از نسیم بیداری اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر شاهد بیداری اسلامی در کشورهای منطقه هستیم ضمن آنکه بیداری مردم در این کشورها به ثمر نشسته است و امروز دیگرشاهد حضور دیکتورهای مصر، لیبی و تونس نیستیم، از این رو مهمترین پیام در مراسم برائت از مشرکین حمایت از قیام مردم در کشورهای منطقه است.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس همچنین بیداری مردم را فقط مختص کشورهای منطقه ندانست و اظهار داشت: امروز شاهد و ناظر آنیم که مردم در کشورهایی غربی بویژه آمریکا درخواست های خود را از مسئولان اعلام کرده اند و تاکنون از این درخواست ها کوتاه نیامده اند به همین دلیل اگر حوادث منطقه و آمریکا را کنار هم بگذاریم به اهمیت مراسم برائت از مشرکین امسال پی خواهیم برد.

این نماینده مجلس در ادامه به حضور حجاج ایرانی در مراسم برائت از مشرکین اشاره کرد و افزود: بدون شک حجاج ایرانی نقش تاثیر گذاری را در مراسم برائت از مشرکین ایفا خواهند کرد چرا که با حضور شرکت کنندگان ایرانی مردم کشورهای دیگرنیز به اهمیت این مراسم پی خواهند برد.