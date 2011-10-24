رشته دکتری برنامه ریزی شهری در دانشگاه آزاد مرند راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر یکشنبه با حضور شهردار تبریز برگزار شد، علی سلمان پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند گفت: رشته دکتری برنامه‌ریزی شهری نخستین رشته برنامه ریزی شهری در مقطع دکتری در بین واحدهای دانشگاهی شمالغرب کشور است که به همت دکتر حسین‌زاده دلیر در این واحد دانشگاهی ایجاد شده است.

وی اظهار امیدواری کرد، با حضور اساتید برجسته دانشگاهی در گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشجویان نخبه و باتجربه‌ای تحویل جامعه علمی کشورمان شود.

وی از شهرداران و دیگر سازمان‌های فعال در امور مدیریت و برنامه‌ریزی شهری منطقه درخواست کرد نهایت همکاری‌ علمی و آموزشی را با دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند داشته باشند.

در ادامه این مراسم علیرضا نوین، شهردار کلانشهر تبریز که خود فارغ‌التحصیل برنامه ریزی شهری است ضمن قدردانی از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند به خاطر تلاش برای ایجاد این مقطع جدید تحصیلی افزود: رشته برنامه‌ریزی شهری بیشترین و مهم ترین نقش را در مدیریت شهری و فعالیت‌های شهرداری دارد.

وی اضافه کرد: امروز یک اولین دیگر برای آذربایجان شرقی رقم خورد که باید قدردان این موفقیت‌ها و فرصت‌های بزرگ علمی و آموزشی بود.

شهردار تبریز با بیان اینکه دیگر اداره شهرها به شکل سنتی و قدیمی ممکن نیست، اضافه کرد: امروزه شهرها با علم و دانش نوین و تکنولوژی برتر اداره می‌شوند و نبود مدیریت شهری، مشکلات بزرگی را برای جوامع شهری به دنبال خواهد داشت.

نوین گفت: امروزه فعالیت شهرداری‌ها بیشتر شده و مدیریت شهری این مساله را ایجاب می‌کند که متخصصان دانشگاهی با دانش روز تحویل جامعه شود.

دکتر کریم حسین‌زاده دلیر، مدیر گروه رشته برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند نیز در ادامه این مراسم گفت: امروز روز مبارکی است و دوره دکتری، برترین مرحله هر رشته تحصیلی است لذا باید خدا را شکر گفت که این توفیق را نصیبمان کرده تا رشته دکتری برنامه‌ریزی شهری در این دانشگاه برای نخستین بار در شمالغرب کشور تاسیس شود.

وی افزود: حضور شهرداران مناطق مختلف آذربایجان شرقی به خصوص شهردار تبریز به جلسه، اهمیت و اعتبار خاصی داده است.

در ادامه این مراسم علیرضا نوین، شهردار کلانشهر تبریز با اهدا لوح سپاس از اقدامات دکتر علی سلمان‌پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز قدردانی کرد.