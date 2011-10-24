85 میلیارد تومان اعتبار برای آمارگیران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر یکشنبه در مراسم افتتاحیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کرمان گفت: 85 میلیارد تومان بودجه آشکار در طرح سرشماری نفوس و مسکن به آمارگیران اختصاص یافته است.

وی از زیر نظر گرفتن نامحسوس رفتار و پوشش آمارگیران خبر داد و ابراز داشت: ماموران طرح سرشماری باید امانتدار اطلاعات مردم باشند.

نجار با بیان اینکه چهار فرم برای دریافت اطلاعات باید پر شود گفت: زمانی که برای تکمیل هر فرم در نظر گفته شده است 19 دقیقه است.

استاندار کرمان بر اهمیت جمع آوری آمار صحیح تاکید کرد و بیان داشت: مردم با ماموران سرشماری نهایت همکاری را به عمل آورده و اطلاعات صحیح را در اختیار آنها قرار دهند.

وی با اشاره به لزوم رفتار مناسب ماموران سرشماری با مردم اظهار داشت: آمارگیران باید به گونه ای برخورد کنند که مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند.

نجار با بیان اینکه جمع آوری آمار زمینه را برای برنامه ریزی مناسب فراهم می کند گفت: ماموران باید نهایت دقت را در جمع آوری آمار صحیح به کار گیرند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته استان کرمان آمادگی کامل را برای اجرای طرح مذکور دارد.

