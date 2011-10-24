مبارزه صحیح با آتش سوزی از اهداف همایش بین المللی اطفای حریق بود

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش که باهدف شناخت آراء و نظرات دانشمندان و پژوهشگران در آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی، مدیریت و مبارزه صحیح با آتش سوزی ، شناخت مناسبترین روش های احیاء بعد از آتش سوزی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: شناسایی روش ها و امکانات نوین در پیش آگاهی، پیشگیری، کشف و اطفای حریق، رفتارشناسی و اکولوژی آتش سوزی ، ساختار تشکیلاتی در مدیریت زمینی و هوایی در آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی و شناخت عوامل موثر در آتش سوزی از دیگر اهداف است.

ممشتی گفت: در این همایش که از 4 تا 6 آبان ماه جاری در استان گلستان برگزار خواهد شد، محمدی زاده معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از سخنرانان ویژه آن است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: از دیگرمدعوین همایش فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل دفتر حفاظت از مناطق و مدیران و کارشناسان ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها (استانهای برخوردار از پوشش جنگلی) هستند.

وی یادآورشد: در نمایشگاه جانبی این همایش نمایشگاه عکس از آتش سوزی های به وقوع پیوسته در سالیان گذشته و تجهیزات مقابله با حریق های احتمالی و خودرو های آتش نشان پیشرو به معرض دید عموم قرار داده خواهد شد.