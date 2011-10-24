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۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

ممشتی در گفتگو با مهر:

مبارزه صحیح با آتش سوزی از اهداف همایش بین المللی اطفای حریق بود

مبارزه صحیح با آتش سوزی از اهداف همایش بین المللی اطفای حریق بود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان، مدیریت و مبارزه صحیح با آتش سوزی در عرصه های طبیعی را از اهداف اصلی همایش بین المللی اطفای حریق در عرصه های طبیعی در استان برشمرد.

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش که باهدف شناخت آراء و نظرات دانشمندان و پژوهشگران در آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی، مدیریت و مبارزه صحیح با آتش سوزی ، شناخت مناسبترین روش های احیاء بعد از آتش سوزی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: شناسایی روش ها و امکانات نوین در پیش آگاهی، پیشگیری، کشف و اطفای حریق، رفتارشناسی و اکولوژی آتش سوزی ، ساختار تشکیلاتی در مدیریت زمینی و هوایی در آتش سوزی  عرصه های منابع طبیعی و شناخت عوامل موثر در آتش سوزی از دیگر اهداف است.

ممشتی گفت: در این همایش که از 4 تا 6 آبان ماه جاری در استان گلستان برگزار خواهد شد، محمدی زاده معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از سخنرانان ویژه آن است.
 
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: از دیگرمدعوین همایش فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل دفتر حفاظت از مناطق و مدیران و کارشناسان ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها (استانهای برخوردار از پوشش جنگلی) هستند.
 
وی یادآورشد: در نمایشگاه جانبی این همایش نمایشگاه عکس از آتش سوزی های به وقوع پیوسته در سالیان گذشته و تجهیزات مقابله با حریق های احتمالی و خودرو های آتش نشان پیشرو به معرض دید عموم قرار داده خواهد شد.
کد مطلب 1441927

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