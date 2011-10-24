۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

در دبیرستان شهید نواب صفوی

زنگ سرشماری در قم نواخته شد

قم - خبرگزاری مهر: طرح سرشماری نفوس و مسکن با نواختن زنگ سرشماری برای آمارگیری از 320 هزار خانوار در قم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش استان قم صبح دوشنبه در مراسم نواختن زنگ سرشماری که در دبیرستان شهید سید مجتبی نواب صفوی قم برگزار شد، در خصوص فواید آمارگیری اظهار داشت: پیشرفت و توسعه امور شهری با هزینه کمتر، شناخت فرصت‌ها، افزایش سرعت در ارائه خدمات به شهروندان، عدالت محوری و توسعه و تحول در جامعه و کشور از جمله فوائد آمارگیری و سرشماری است.

محمد حسین امین جعفری گفت: طرح سرشماری فعالیت عظیم، بزرگ و سنگینی است که 50 هزار آمارگیر آموزش دیده کار سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در کشور انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه توسعه، پیشرفت و ترقی هر کشوری برای تصمیم گیری بر مبنای آمار و اطلاعات است، افزود: در طرح سرشماری بیش از 20 میلیون منزل در سراسر کشور آمارگیری خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه آمارگیری برای یک جامعه امری ضروری است، ابراز داشت: آموزش و پرورش در بحث بی سوادی و نهضت سواد آموزی از طرح سرشماری و آمارگیری که سال 85 انجام شده بود، استفاده خوبی کرد.

امین جعفری اظهار داشت: سال 1318 اولین قانون سرشماری و آمارگیری در کشور تصویب شد که اولین سرشماری نیز در سال 1335 صورت گرفت.

توسعه و رشد استان و کشور وابسته به آمار و اطلاعات است

وی گفت: شاخص رشد و رسیدن به اهداف متعالی که مد نظر همه مسئولان نظام است و همچنین رسیدن به افق و چشم انداز 1404 قطعاً وابسته به آمار و اطلاعات دقیق است.

گفتنی است زنگ سرشماری توسط سید رضا دهناد معاون برنامه ریزی استانداری قم و امین جعفری مدیر کل آموزش و پرورش استان قم نواخته شد.

شایان ذکر است استاندار قم از جمله مدعوین این مراسم بود که حضور نداشت.

طرح سرشماری نفوس و مسکن امروز دوم آبانماه همزمان با سراسر کشور توسط 1400 نفر از 320 هزار خانواده قمی آغاز شد.
 

