نرخ سکه در معاملات آتی بورس کالا از مرز 734 هزار تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات آتی سکه بورس کالا در نخستین ساعات کاری روز جاری، نرخ سکه تمام بهار آزادی از مرز 734 هزار تومان عبور کرد.

این در حالی است که نرخ سکه طرح جدید در پایان معاملات آتی هفته گذشته بورس کالا به نرخ 714 هزار تومان رسیده بود، اما طی آخرین معاملات صورت گرفته این نرخ به حدود 730 تومان رسیده است.

نرخهای سکه در معاملات آتی بورس کالا رکوردزنی های تازه ای محسوب می شود، نرخ سکه در این معاملات در روز چهارشنبه هفته گذشته به مرز 710 هزار تومان که قیمت جدیدی بود، رسید که این روند در روز پس از آن هم ادامه داشت.

کارشناسان معاملات آتی معتقدند که این نرخها بالا است و ممکن است که خریداران سکه با زیان مواجه شوند، اما رشد قیمت جهانی طلا و نگرانی از نرخ دلار باعث پیش بینی های مثبت معامله گران بازار آتی از روند قیمت طلا شده است.

قیمت هر اونس طلا هم اکنون در بازارهای جهانی حدود 1744 دلار است.