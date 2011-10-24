سروش مدبری در گفتگو با مهر درباره آلودگی ناشی از سموم و کودهای شیمیایی اظهار داشت: این مسئله از گذشته تاکنون به دلیل عدم برنامه ریزی وجود دارد و برخی کشاورزان اقدام به خرید سموم غیرمجاز می کنند.

وی با اشاره به عملکرد مرکز تحقیقات سموم و آفات، اظهار داشت: هر سمی پس از ورود به کشور به ثبت می رسد. همچنین سم هایی که تولید داخل هستند مورد نظارت قرار می گیرند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: عملکرد کشاورزانی که از سم ها برای مبارزه با آفات محصولات استفاده می کنند نیاز به کنترل و نظارت دارد.

وی در ادامه بیان کرد: توزیع سم ها در زمان مناسب بسیار حائز اهمیت است، اینکه سمی قبل از آفت زدن مزرعه ای مورد استفاده قرار گیرد بدون شک اثرگذاری خوبی خواهد داشت اما زمانی که مزرعه ای را آفت زد، استفاده از سم بی نتیجه است.

مدبری تصریح کرد: برخی آفات در اولین مراحل رشد و تخم گذاری باید مورد حمله قرار گیرند تا نابود شوند؛ اگر این آفات به مرحله بلوغ برسند استفاده از سم بی فایده است و تنها باعث پخش شدن مواد سمی در زمین زراعی می شود.

واگذاری امتیاز سم فروشی‌های مجاز به افراد فاقد صلاحیت

وی همچنین در زمینه مراکز مجاز فروش سم نیز گفت: این فروشگاه ها با توجه به تخصص و تحصیلات مرتبط می توانند مجوز گرفته و نسبت به فروش سم اقدام کنند، اما متأسفانه برخی از این فروشگاه ها جواز یا امتیاز خود را به افرادی فاقد صلاحیت واگذار می کنند. این امر نیاز به نظارت دستگاه های مسئول دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برخی از این افراد حتی دیپلم هم ندارند چه برسد به تحصیلات مرتبط با کشاورزی یا گیاه شناسی. به نظر می رسد این اتفاقات تنها به دلیل عدم نظارت از سوی دستگاه های مربوطه رخ داده است.

وی با تأکید بر نظارت در توزیع سموم و کودهای شیمیایی اظهار داشت: برخی کشاورزان به دلیل عدم آگاهی، از خرید کودهای گران خودداری کرده و به سمت کودهای ارزان قیمت می روند در حالی که نمی دانند برخی از این کودها اثرات مخربی در محیط زیست برجای می گذارند.

مدبری مطرح کرد: باید وزارت جهاد کشاورزی در زمینه استفاده کشاورزان از سموم و کودهای شیمیایی وارد عمل شود و هر چه سریعتر برنامه های آموزشی و نظارت بر توزیع سموم را اعمال کند.

وی افزود: برخی از این سموم و کودهای شیمیایی خطرناک سرطان زا هستند بنابراین کشاورزان باید از عواقب استفاده بی رویه از سموم آگاه شوند.