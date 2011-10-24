برگزاری چهارمین نمایشگاه دوسالانه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان هاشمی افزود: این نمایشگاه با هدف ارتقای آگاهی های عمومی در خصوص مدیریت یکپارچه منابع آب و کمک به ارتقای فرهنگ مصرف بهینه و جلوگیری از هدردادن منابع آب و تعامل هرچه بیشتر صنعت گران، کارشناسان و متخصصان این حوزه، چهارمین نمایشگاه دوسالانه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه بالغ بر 70 شرکت از نقاط مختلف کشور و نمایندگان از شرکت های خارجی به مدت چهار روز تولیدات خود را در زمینه دستگاههای اندازه گیری و ابزار دقیق، احداث مخازن آب، مخازن تحت فشار، کنتور آب، آشکار سازی های زیرسطحی، فلزیاب، لوله آب، کابل یاب، دستگاه های آب شیرکن، آنالیزآب و کلرزن به نمایش خواهند گذاشت .

ارسلان هاشمی اظهار داشت: در این نمایشگاه شرکت هایی از کشورهای ترکیه، سوریه، چین در کنار شرکت کنندگان داخلی که عمدتاً از استانهای تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، یزد، کردستان، مازندران، فارس، خراسان و اصفهان هستند، حضور دارند.

به گفته مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی، عرضه و نمایش انواع پمپ های سانتریفیوژ، شناور، فشار قوی، انواع اتصالات فولادی، چدنی و چند لایه، انواع لوله های پلی اتیلن، پی، وی، سی، پروپیلن و طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و قطره ای و طراحی و ساخت سدوتونل، شبکه های آبیاری و تصفیه خانه آب و فاضلاب به نمایش درخواهد آمد.

مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی ضمن دعوت از فعالان آب و تاسیسات آب و فاضلاب برای بازدید از این نمایشگاه اعلام کرد: با توجه به احراز رتبه اول کشوری این شرکت در ارزیابی عملکرد سال 1389 در بین شرکت های آب منطقه ای کشور، آب منطقه ای استان ضمن برخورد فعالانه با این رخداد منطقه ای دستاوردها و عملکرد خود را دراین نمایشگاه ارائه خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اقتدا به فرمان مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی و همسو با سیاست های کلان وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ، افزایش بهره وری ، شفاف سازی ، کاهش هزینه ها و سرعت در اجرای پروژه ها را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.

هاشمی با اشاره به برخی توفیقات این شرکت طی دو سال اخیر اعلام کرد: با استقرار سیستم تعمیرات و پیشگیرانه پی. ام در تاسیسات آبی برای اولین بار در سطح وزارت نیرو و هزینه های تعمیر و نگهداری کاهش و بهره وری از تاسیسات افزایش یافته است.

وی یاد آور شد: همچنین طی دوسال اخیر با استفاده از امکانات بخش خصوصی در بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی و تصفیه خانه و تحویل متر مکعبی آب، بهره وری از تاسیسات و نیروی انسانی ارتقا و هزینه های بهره برداری و نگهداری به نحو چشمگیری کاهش یافته است.

مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی همچنین از تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی تحت تولیت این شرکت به دست کارشناسان و مهندسان ایرانی خبر داد و گفت: تعمیرات اساسی این نیروگاه ها برای اولین بار در سطح کشور توسط این کارشناسان انجام شده است .

اضافه می شود اولین نمایشگاه دوسالانه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب شمالغرب کشور هشت سال پیش در تبریز برگزار شده بود.