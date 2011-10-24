هیئات مذهبی نقش مهمی در تبیین امامت و ولایت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا غلامی در جلسه شورای هیئات مذهبی ورامین که صبح امروز با حضور اعضای این شورا در محل اداره تبلیغات اسلامی ورامین برگزار شد، افزود: هیئات مذهبی، نقش مهمی در برگزاری جشن غدیر و تبیین امامت و ولایت دارند و امید است امسال هم با برنامه ‌ریزی و تلاش بیشتر در برپایی این جشن بزرگ، هیئات فعالانه وارد عمل شوند.

در این جلسه درباره دستور العمل اجرایی، نحوه تمدید مجوز هیئات مذهبی، چگونگی برگزاری گردهمایی مسئولان هیئات مذهبی و سرکشی و بازرسی از آنها بحث و گفتگو شد و اعضای شورا نظرات خود را ارائه دادند.

در این جلسه مقرر شد، اعضا پیشنهادات اجرایی خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن گردهمایی مسئولان هیئات مذهبی که در آستانه ماه محرم برگزار می ‌شود، به دبیر خانه شورا اعلام کنند.