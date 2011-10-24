شرایط فعلی کشور مناسب حرکت به سمت نظام پارلمانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا روز دوشنبه در گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار که در مسجد امام خمینی(ره)برگزار شد با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: فرما یشات معظم له در جمع مردم و دانشجویان کرمانشاه فضای جدیدی را برای خواص و حقوقدانان ترسیم کرد چرا که رهبری بر این نکته تاکید کردند نظام مبتی بر ولایت،نظام بسته ای نیست و احتمال تغییر و تحول در آن وجود دارد اما اصول و آرمانها هیچگاه تغییر نخواهد کرد،از این رو مهندسی و ساختار نظام سیاسی از سوی حضرت آیت الله خامنه ای اعلام شد.
وی همچنین به جایگاه بالای ولی فقیه در نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: دشمنان انقلاب همواره جایگاه ولایت را هدف گرفته اند چرا که این جایگاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است البته ما جایگاه ولایت را فوق قانون می دانیم اما حضرت امام خمینی(ره)هیچگاه فراتر از قانون حرکت نکردند و امورز هم رهبر عزیز انقلاب فراتر از قانون حرکت نمی کنند مگر اینکه اتفاق خواصی روی دهد و ایشان حکم حکومتی صادر کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش به تفاوت نظام ریاستی و پارلمانی پرداخت و با بیان اینکه در اوایل انقلاب نخست وزیر از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی می شد و نمایندگان به نخست وزیر پیشنهادی رئیس جمهور رای می دادند و بر عملکرد وی بعنوان رئیس هئیت دولت نظارت داشتند گفت: به دلیل اختلاف نظری که بین این دو مقام ایجاد شد بخصوص در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای قانون اساسی اصلاح و جایگاه نخست وزیر حذف شد و نظام ریاستی،پارلمانی ایران به نظام ریاستی منتقل شد.
به گفته وی، نظام فعلی به گونه ای طراحی شده است که رئیس جمهور نمی تواند انحلال مجلس را اعلام کند این درحالی است که در برخی از کشورها روئسای جمهور از این اختیار برخوردار هستند و می توانند دستور انحلال مجلس را صادر کنند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس در خصوص تعارضات نظام ریاستی نیز گفت: در حال حاضر ما یکسری تعارضات را بین دولت و مجلس مشاهده می کنیم که اظهارات مطرح شده در مورد در راس امور نبودن مجلس توسط رئیس جمهور یکی از همین معضلات است و در جایی دیگر شاهد هستیم دولت قانون را طوری تفسیر می کند و مجلس تفسیر دیگری را ارائه می دهد که این موجب می شود دولت در بعضی موارد پاسخگو نباشد.
سبحانی نیا تصریح کرد: برخی معتقدند نظام ریاستی راه را برای رفتن به سمت رفتارهای دیکتاتور مابانه باز نگه می دارد و برخی دیگر بر این باورند که نظام پارلمانی موجب تفکر دیکتاتوری فردی نمی شود البته باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت نظام پارلمانی از ریاستی بیشتر است چرا که نخست وزیر پاسخگوی نمایندگان مجلس است.
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