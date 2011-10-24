شرایط فعلی کشور مناسب حرکت به سمت نظام پارلمانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا روز دوشنبه در گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار که در مسجد امام خمینی(ره)برگزار شد با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: فرما یشات معظم له در جمع مردم و دانشجویان کرمانشاه فضای جدیدی را برای خواص و حقوقدانان ترسیم کرد چرا که رهبری بر این نکته تاکید کردند نظام مبتی بر ولایت،نظام بسته ای نیست و احتمال تغییر و تحول در آن وجود دارد اما اصول و آرمانها هیچگاه تغییر نخواهد کرد،از این رو مهندسی و ساختار نظام سیاسی از سوی حضرت آیت الله خامنه ای اعلام شد.

وی همچنین به جایگاه بالای ولی فقیه در نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: دشمنان انقلاب همواره جایگاه ولایت را هدف گرفته اند چرا که این جایگاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است البته ما جایگاه ولایت را فوق قانون می دانیم اما حضرت امام خمینی(ره)هیچگاه فراتر از قانون حرکت نکردند و امورز هم رهبر عزیز انقلاب فراتر از قانون حرکت نمی کنند مگر اینکه اتفاق خواصی روی دهد و ایشان حکم حکومتی صادر کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش به تفاوت نظام ریاستی و پارلمانی پرداخت و با بیان اینکه در اوایل انقلاب نخست وزیر از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی می شد و نمایندگان به نخست وزیر پیشنهادی رئیس جمهور رای می دادند و بر عملکرد وی بعنوان رئیس هئیت دولت نظارت داشتند گفت: به دلیل اختلاف نظری که بین این دو مقام ایجاد شد بخصوص در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای قانون اساسی اصلاح و جایگاه نخست وزیر حذف شد و نظام ریاستی،پارلمانی ایران به نظام ریاستی منتقل شد.

به گفته وی، نظام فعلی به گونه ای طراحی شده است که رئیس جمهور نمی تواند انحلال مجلس را اعلام کند این درحالی است که در برخی از کشورها روئسای جمهور از این اختیار برخوردار هستند و می توانند دستور انحلال مجلس را صادر کنند.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس در خصوص تعارضات نظام ریاستی نیز گفت: در حال حاضر ما یکسری تعارضات را بین دولت و مجلس مشاهده می کنیم که اظهارات مطرح شده در مورد در راس امور نبودن مجلس توسط رئیس جمهور یکی از همین معضلات است و در جایی دیگر شاهد هستیم دولت قانون را طوری تفسیر می کند و مجلس تفسیر دیگری را ارائه می دهد که این موجب می شود دولت در بعضی موارد پاسخگو نباشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه افزود: متاسفانه برداشت دولت در برخی موارد مانند لوایح، بودجه سالانه بر این پایه استوار است که هر آنچه به مجلس ارسال می کند باید تصویب شود در صورتیکه با این طرز فکر موجودیت مجلس زیر سوال می رود. از این جهت است که فرمایشات رهبری در جمع دانشجویان کرمانشاه به عنوان یک دورنمای اصلی برای اندیشمندان و صاحب نظران بسیار مهم است.



سبحانی نیا تصریح کرد: برخی معتقدند نظام ریاستی راه را برای رفتن به سمت رفتارهای دیکتاتور مابانه باز نگه می دارد و برخی دیگر بر این باورند که نظام پارلمانی موجب تفکر دیکتاتوری فردی نمی شود البته باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت نظام پارلمانی از ریاستی بیشتر است چرا که نخست وزیر پاسخگوی نمایندگان مجلس است.

سبحانی نیا تاکید کرد: در شرایط کنونی نمی توانیم به سمت نظام پارلمانی حرکت کنیم چرا که لازمه نظام پارلمانی حضور احزاب قوی و کارآمد است و متاسفانه هنوز شاهد فعالیت احزاب قوی و کارآمد در داخل کشور نیستیم.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: حرکت به سمت نظام پارلمانی باید با بررسی دقیق و کار کارشناسی صورت گیرد تا بدون حساسیت و تندروی تصمیم درستی اتخاذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه همه باید بر اساس سخنان رهبر انقلاب مصلحت نظام را در دراز مدت در نظر بگیریم و از افراطی گری پرهیز کنیم گفت: در این هفته بنده شاهد بودم برخی از افراد بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب در پایگاه های خبری و رسانه های خود درخواست برپایی نظام پارلمانی را مطرح کردند که این مسئله در حال حاضر و با شرایط فعلی قابل پذیرش نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه سخنانش به جنبش وال استریت اشاره کرد و گفت: این جنبش از یک خیابان در ایالات متحده به همین نام شروع شد. خیابانی که در آن محل سازمان بورس و شرکتهای تجاری آمریکا مستقر است .این قیام ابتدا با اعتراض 700 نفر به نظام سرمایه داری آمریکا شکل گرفت و در حال حاضر اکثر کشورهای غربی درگیر این مسئله هستند و نام جنبش از جنبش وال استریت به جنبش ضد سرمایه داری تغییر کرده است.

سبحانی نیا همچنین ابراز امیدورای کرد تا تمامی دست اندکارن نظام بتوانند به وظایف اصلی خود عمل کنند.زیرا استکبار جهانی هجمه های خود را بر روی جمهوری اسلامی ایران افزایش داده داده است که آخرین سناریوی آنها برنامه ریزی ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا بود.

وی در پایان درباره اهداف این سناریو گفت: آمریکا از این سناریو سه هدف اساسی را دنبال می کرد که این سه هدف عبارتند از انحراف افکار عمومی در برابر جنبش ضد سرمایه داری غرب، آسیب شناسی انتخابات داخلی در آمریکا و افزایش اختلاف بین کشورهای اسلامی.

