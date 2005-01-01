وكيل طارق عزيز خواستار آزادي دانشمند ميكروبي عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر، بديع عارف عزت وكيل مدافع طارق عزيزدر گفتگوي با شبكه خبري العربيه تصريح كرد: ما از دكتر اياد علاوي و شخص جرج بوش و كنگره آمريكا، صليب سرخ وتمام سازمانهاي بشر دوستانه مي خواهيم مسئوليت اين دانشمند ميكروبي را برعهده بگيرند و وي را آزاد نمايند.

وي افزود: ما همچنين خواستار دخالت فوري مجامع بين المللي درمورد موضوع آزادي اين دانشمند ميكروبي زن عراقي هستيم زيرا حال وي بسياروخيم است و احتمال فوت او زياد است.

اين وكيل مدافع ادامه داد:موكلم طارق عزيزاز من درخواست كرد تا آنجا كه مي توانم درمورد مساله خانم هدي عماش تلاش كنم تا آزاد شود زيرا وي به علت ابتلاي به بيماري سرطان،حالش بسيار وخيم شده و امكان اينكه اين بيماري منجربه مرگ وي شد زياد است .

گفتني است دادگاه عراقي طارق عزيزرا به دست داشتن در كشتارواعدام دهها بعثي در سال 1979 ميلادي پس ازمحاكمه آنها و نيز مشاركت دراعدام هاي دسته جمعي شيعيان عراقي درسال 1991 متهم كرده است .

خانم هدي مهدي صالح عماش كه در مي 2003 ميلادي دستگير شد ، نفر پنجاه وسوم از ليست 55 نفره تحت تعقيب نيروهاي آمريكا بود كه مقامات آمريكا وي را دكتر" سياه زخم "معرفي كرده اند زيرا وي مدرك دكتراي سياه زخم خود را از آمريكا دريافت كرده و مسئول برنامه هاي سلاحهاي ميكروبي صدام ديكتاتورسابق عراق بوده است.