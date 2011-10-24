مسابقات تنیس روی میز فرهنگیان بسیجی البرز با 41 ورزشکار

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره این رقابتها با حضور 41 بازیکن از نواحی هشت گانه کرج و به میزبانی سالن تختی و مطهری کرج برگزار گردید.

همچنین، در پایان نفرات برتر به ترتیب ذیل معرفی شدند:

بانوان:

مقام اول: لیلا وفا ( کرج سه)

مقام دوم: حدیث ابراهویی (ساوجبلاغ)

مقام سوم مشترک: مهدیه کهوند (کرج چهار) و کبری فروزان نیا (کرج یک)



آقایان:

مقام اول: داود حاج محمدی (کرج یک)

مقام دوم: شهرام بهروزی (کرج یک)

مقام سوم: امین محمدی (کرج یک)



رئیس هیئت پینگ پنگ استان البرز حجازیان، مسئولیت برگزاری این بازیها را برعهده داشت.



همچنین در پایان توسط مسئول سازمان بسیج استان البرز سرهنگ دانایی، به نفرات برتر این مسابقات کاپ و جوایز نقدی اهدا شد.