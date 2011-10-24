  1. استانها
  2. البرز
۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

در کرج برگزار شد؛

مسابقات تنیس روی میز فرهنگیان بسیجی البرز با 41 ورزشکار

مسابقات تنیس روی میز فرهنگیان بسیجی البرز با 41 ورزشکار

کرج - خبرگزاری مهر: در مسابقات تنیس روی میز فرهنگیان بسیجی استان البرز 41 بازیکن به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره این رقابتها با حضور 41 بازیکن از نواحی هشت گانه کرج و به میزبانی سالن تختی و مطهری کرج برگزار گردید.

 همچنین، در پایان نفرات برتر به ترتیب ذیل معرفی شدند:
 
بانوان:
مقام اول: لیلا وفا  ( کرج سه)
مقام دوم: حدیث ابراهویی (ساوجبلاغ)
مقام سوم مشترک: مهدیه کهوند (کرج چهار) و کبری فروزان نیا (کرج یک)
 
آقایان:
مقام اول: داود حاج محمدی (کرج یک)
مقام دوم: شهرام بهروزی (کرج یک)
مقام سوم: امین محمدی (کرج یک)
 
 رئیس هیئت پینگ پنگ استان البرز حجازیان،  مسئولیت برگزاری این بازیها را برعهده داشت.
 
همچنین در پایان توسط مسئول سازمان بسیج استان البرز سرهنگ دانایی، به نفرات برتر این مسابقات کاپ و جوایز نقدی اهدا شد.
کد مطلب 1442036

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها