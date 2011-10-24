فوتسال صبای قم به سه امتیاز دیدار با حفاری اهواز نیاز دارد

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قبل از بازی هیچ صحبتی در خصوص نتیجه این مسابقه حساس نمی‌کنم تا بازی برگزار شود، زیرا آن موقع راحت‌تر می‌توانیم با توجه به عملکرد تیم صبا در خصوص نتیجه صحبت کنیم ولی قطعا هدفمان کسب سه امتیاز است.



وی تصریح کرد: کار سخت ما درون زمین مسابقه است زیرا حریفمان یعنی حفاری اهواز در حال حاضر در تعقیب تیم های بالای جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر قرار دارد و صبای قم باید در این دیدار بسیار سخت به هر سه امتیاز بازی دست یابد.



دروازه بان تیم فوتسال صبای قم با تأکید بر اینکه باید زیاد تلاش کنیم تا بتوانیم هر سه امتیاز این بازی را به دست آوریم، ادامه داد: آنها در مکان پنجم جدول رده‌بندی قرار دارند اما اگر قرار باشد حریف را دست کم بگیریم، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتهای مسابقه رقم می‌خورد.



وی تصریح کرد: بازی مقابل حفاری اهواز بسیار حساس و قطعا سخت خواهد بود زیرا سرمربی آنها یعنی سیدمهدی ابطحی از مربیان بزرگ فوتسال کشور است که با توجه به مربیگری در قم از ما شناخت خوبی دارد و امسال نتایج خوبی با حفاری کسب کرده است.



دهقان با اشاره به عملکرد صبای قم در هفته های اخیر لیگ برتر، ابراز داشت: در هفت هفته اخیر لیگ برتر طعم پیروزی در شش مسابقه حساس را برابر حریفان چشیده‌ایم و این مهم موقعیت بسیار خوبی برای ما در جدول ایجاد کرده است اما باید به فکر حفظ موقعیت خود باشیم.



وی با اشاره به آمادگی کامل برای قرار گرفتن در ترکیب صبای قم، بیان داشت: در این فصل سعی می‌کنم برای صبا و برای مردم خوب قم بهترین بازی‌هایم را درون دروازه صبا انجام بدهم چون مدیران برای تیم زحمات زیادی کشیده‌اند و حتی وقتی که درخواستی از مربیان تیم دارند، به خوبی ما را مورد حمایت قرار می دهند.



وی با اشاره به دیدار با دبیری در هفته هفتم که منجر به پیروزی چهار بر سه به سود صبای قم شد، تصریح کرد: در این دیدار به سختی حریف خود را شکست دادیم زیرا دست کم گرفتن دبیری تبریز سبب شد تا بازی مشکلی باشد.



سنگربان تیم فوتسال صبای قم افزود: ما اگر بتوانیم در بازی مقابل تیم فوتسال حفاری اهواز هر سه امتیاز این دیدار را بگیریم حتی می توانیم در جدول صعود می‌کنیم، ضمن اینکه فراموش نمی‌کنیم که میزبان ما تیم پر مهره و با تجربه‌ای است.



گفتنی است: دیدارهای هفته هشتم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور روزهای آغازین هفته آینده برگزار می شود و تیم فوتسال صبای قم سومین تیم جدول رده بندی، از ساعت 16 روز شنبه هفتم آبان ماه در خارج از خانه میهمان تیم حفاری اهواز است.